Quiz: Was wisst ihr über Pluto?

Wusstet ihr, dass die Menschheit noch gar nicht so lange über die Existenz des ehemaligen Planeten Pluto Bescheid weiß? Heute vor 95 Jahren wurde er von einem blutjungen Wissenschaftler entdeckt: dem damals 24-jährigen Clyde Tombaugh. Dem armen Pluto war nur ein kurzes Dasein mit dem Status als Planet beschieden: Im Jahr 2006 wurde er zum Zwergplaneten degradiert. Nachdem man ihm so übel mitgespielt hat, soll der Himmelskörper heute, am Jahrestag seiner Entdeckung, mit einem Quiz gewürdigt werden. Folgende Frage an alle Hobby-Astronomen:

Wie lange braucht der Pluto für eine Sonnenumrundung? 88 Tage 84 Jahre 248 Jahre irrelevant: 88 Tage

irrelevant: 84 Jahre

richtige Antwort: 248 Jahre Die gegebene Antwort ist Der Pluto hat eine Umlaufzeit von knapp 248 Erdenjahren. Der Merkur benötigt 88 Tage, um die Sonne zu umkreisen. Der Uranus braucht dafür rund 84 Jahre.