Quiz: Wie viel verdiente ein Bundesligaspieler 1963/64?

per Mail teilen

In den Anfangsjahren der Bundesliga-Historie sah das Gehalt der Kicker ganz anders aus als heute. Doch wie viel durfte ein Spieler maximal verdienen?

Morgen startet die Fußball-Bundesliga in den zweiten Spieltag ihrer 60. Saison – und hat in Bayern-Stürmer einen neuen Superstar bekommen. Der Engländer soll dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro im Jahr verdienen, also mehr als zwei (!) Millionen Euro im Monat.

In den Anfangsjahren der Bundesliga-Historie sah das naturgemäß noch ganz anders aus. Zwar galten für die frühen Superstars wie Uwe Seeler Sonderregeln, aber das reguläre Salär eines Bundesliga-Kickers war doch eher bescheiden. Ich möchte von euch wissen: