Wen warf "die Klub" sensationell aus dem DFB-Pokal?

Die richtige Antwort ist: SV Werder Bremen

Dem FK Pirmasens gelang die Sensation in der ersten Runde des DFB-Pokals der Saison 2006/07, als die Pfälzer den SV Werder nach Elfmeterschießen mit 5:3 nach Hause schickten. Bremen war damals immerhin amtierender Vizemeister, vorne stürmte Torschützenkönig Miroslav Klose und Werder war noch regelmäßig in den internationalen Pokalwettbewerben dabei. Es half alles nichts: Am Ende jubelte Pirmasens vor allem über Torwart Reiner Schwartz, der mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Helden des Tages wurde. In der zweiten Runde war die Sensation für den FKP leider auch schon wieder vorbei. Gegen Unterhaching gab es eine 0:3-Niederlage.