Wie viele Deutsche waren bislang im All?

Die richtige Antwort lautet: 13

Sigmund Jähn war am 26. August 1978 als erster Deutscher ins All geflogen. Der Saarländer Matthias Maurer war vor etwa zwei Jahren der bislang letzte Mensch aus Deutschland im Weltraum. Dazwischen wurden Ulf Merbold, Reinhard Furrer, Ernst Messerschmid, Abdul Ahad Momand, Klaus-Dietrich Flade, Hans Schlegel, Ulrich Walter, Thomas Reiter, Reinhold Ewald, Gerhard Tiele und Alexander Gerst in die Umlaufbahn geschossen.

Übrigens: Klaus-Dietrich Flade, der im März 1992 eine Woche im All verbrachte, war der bislang einzige Astronaut aus Rheinland-Pfalz. Er kam in Büdesheim im Eifelkreis Bitburg-Prüm auf die Welt.