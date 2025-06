Wie viele Spieler von Mainz 05 wurden während ihrer Zeit beim FSV in die Nationalmannschaft berufen?

Die gegebene Antwort ist

Die richtige Antwort lautet: B - Sechs Spieler

Manuel Friedrich war der erste Spieler in der Geschichte von Mainz 05, der für ein Länderspiel der A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Insgesamt kommt der Verteidiger in seiner Karriere auf zehn Länderspiele für Deutschland, aber nicht alle als Profi bei den Nullfünfern. Der bekannteste Name der sechs "Mainzer" Nationalspieler ist sicher André Schürrle, der den Siegtreffer im WM-Finale 2014 durch Mario Götze vorbereitete. Auch Lewis Holtby, Nicolai Müller und Anton Stach wurden während ihrer Mainzer Zeit für die Nationalmannschaft nominiert. Der Jüngste in der Liste: Stürmer Jonathan Burkardt, der auch dieses Mal wieder gute Chancen hat, das DFB-Dress überzustreifen.