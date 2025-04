Wir sind mittendrin, in der Karwoche. Sie mündet, nach Karfreitag und Karsamstag, in der Osternacht. Doch was steckt eigentlich in dieser kleinen Vorsilbe "Kar-" und woher kommt sie?

Was bedeutet die Vorsilbe "Kar-" in Karfreitag und Karwoche? "Kar-" kommt von Karo - typisches Muster, das Christen in der Zeit vor Ostern tragen sollen. "Kar-" kommt von "karg", denn es ist die letzte Woche der christlichen Fastenzeit. "Kar-" kommt vom althochdeutschen "kara", was "Sorge" oder "Klage" bedeutet.

irrelevant: "Kar-" kommt von "karg", denn es ist die letzte Woche der christlichen Fastenzeit.

"Kar-" kommt vom althochdeutschen "kara", was "Sorge" oder "Klage" bedeutet.