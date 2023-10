Quiz zum Tag des Hundes

In welchem europäischen Land gibt es die meisten Haushalte mit Hund?

Die gegebene Antwort ist

In Polen halten etwa 49 Prozent der Haushalte mindestens einen Hund. In Deutschland sind es rund 21 Prozent, in der Türkei 5 Prozent. Die Zahlen gelten für das Jahr 2022 (Quelle: Statista).