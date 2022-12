per Mail teilen

Ihr kennt die Gespräche am Christbaum sicher auch: "Ach, das ist doch kein Weihnachtswetter! Früher lag im Winter viel mehr Schnee!" Ist das wirklich so? Der Deutsche Wetterdienst hat sich mal die Mühe gemacht, die Daten von Wetterstationen seit 1961 auszuwerten... was meint ihr?