Ich will von euch wissen...

Die richtige Antwort ist: Die Schifffahrt auf dem Rhein.

Der auf Deutsch übersetzte Artikel aus dem Friedensvertrag von 1814 lautet wie folgt: "Die Schifffahrt auf dem Rheine, von dem Punkte an, wo er schiffbar wird, bis zur See, und umgekehrt, soll frei sein, in dem Maaße, daß sie niemanden untersagt werden kann, und man wird sich bei dem künftigen Kongresse mit den Grundsätzen beschäftigen, nach welchen die von den Ufer-Staaten zu erhebenden Gefälle auf die gleichmäßigste und dem Handel aller Nationen am meisten günstige Weise regulirt werden können."

Hinweis: Die Rechtschreibung des Artikeltextes entspricht dem damaligen Stand.