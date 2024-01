"Burns Supper" - habt ihr davon schon mal was gehört? Das Ganze wird heute in Schottland gefeiert. Zu Ehren des Dichters Robert Burns. Was es damit genau auf sich hat, könnt ihr in unserem Quiz rausfinden.

Was steckt hinter dem Fest "Burns Supper", das von Schotten am 25. Januar gefeiert wird? "Burns Supper" ist eine Abendveranstaltung mit Haggis, Whisky, Gedichten und Liedern zu Ehren des schottischen Dichters Robert Burns. "Burns Supper" sind große Lagerfeuer, die zu Ehren des verstorbenen schottischen Dichters Robert Burns entzündet werden. "Burns Supper" ist ein Lesewettbewerb zu Ehren des schottischen Dichters Robert Burns. richtige Antwort: "Burns Supper" ist eine Abendveranstaltung mit Haggis, Whisky, Gedichten und Liedern zu Ehren des schottischen Dichters Robert Burns.

