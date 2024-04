Ihr dürftet es inzwischen ja mitbekommen haben 😉: ab heute und bis Ende der Woche werden in RLP wieder deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Meine Quizfrage passend dazu an euch: In welchem Jahr wurde in Deutschland erstmals ein mobiles Radargerät zur Geschwindigkeitskontrolle genutzt? Das Gerät wurde übrigens auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Ratingen aufgestellt.

Ihr dürftet es inzwischen ja mitbekommen haben 😉: ab heute und bis Ende der Woche werden in RLP wieder deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Meine Quizfrage passend dazu an euch: In welchem Jahr wurde in Deutschland erstmals ein mobiles Radargerät zur Geschwindigkeitskontrolle genutzt? Das Gerät wurde übrigens auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Ratingen aufgestellt. 1928 1949 1959 1970 irrelevant: 1928

irrelevant: 1949

richtige Antwort: 1959

irrelevant: 1970 Die gegebene Antwort ist