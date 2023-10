Vom Gesundheitsschlappen zum Fashion Statement - Birkenstock, made in Germany, ist populär, wie nie zuvor. Heute geht's in New York an die Börse.

Wie viel kosteten die bisher teuersten Birkenstock-Sandalen? 210.000 Euro

irrelevant: 21.000 Euro

Der wohl teuerste Birkenstock ist eine Standard-Schlappe, getragen von Apple-Gründer Steve Jobs: Sie wurde im vergangenen Jahr für 210.000 Euro versteigert.