Warum stellen wir am Barbaratag Zweige auf?

An dem Tag, an dem Barbara heilig gesprochen wurde, blühten in der ganzen Region die Obstzweige.

Richtig! Auf dem Weg zum Gefängnis blieb die junge Frau mit ihrem Gewand an einem Zweig hängen. Sie stellte den abgebrochenen Zweig in ein Gefäß mit Wasser. Er blühte an dem Tag auf, an dem sie für ihren Glauben starb - am 4. Dezember im Jahr 306. Im Gefängnis soll ein Engel ihre Wunden gepflegt haben.