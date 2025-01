per Mail teilen

Heute ist der Tag der Poesie am Arbeitsplatz. An diesem Tag darf es am Arbeitsplatz kreativ werden und auch wir widmen uns im Newsticker der Poesie bzw. der Kunst des Dichtens. Aber keine Sorge, hier muss niemand selbst reimen. Ihr müsst nur diese eine Frage bei unserem Quiz beantworten: Aus welcher Feder stammt das Gedicht "Mondnacht"?