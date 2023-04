per Mail teilen

Achtung, wenn ihr morgen schier unglaubliche Geschichten hört oder lest: Es könnte sich um einen Aprilscherz handeln. Das Veräppeln zum 1. April hat Tradition und macht auch vor den Medien nicht halt. Der älteste bekannte Aprilscherz, der in einer deutsche Zeitung veröffentlicht wurde, stammt nach Angaben eines Brauchtumsforschers aus dem Jahr 1774. Was genau wurde den Lesern damals weisgemacht?