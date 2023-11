Heute ist Allerseelen, der Tag des Gedenkens an alle verstorbenen Gläubigen. In der römisch-katholischen Kirche wird (auch) an diesem Tag der Verstorbenen gedacht. Für dieses Gedenken gibt es in Mainz eine Tradition - den Newweling. Was ist das?

Was ist ein Newweling? Das ist ein Gebäck, eine Art Hefezopf. Er wird oft zu Allerheiligen und Allerseelen gebacken und gegessen. Das ist eine Kopfbedeckung, die bei Besuchen auf Friedhöfen und beim Gedenken an Allerheiligen und Allerseelen getragen wird. Das ist eine besondere Kerze, die beim Grabbesuch an Allerheiligen und Allerseelen entzündet wird. irrelevant: Das ist ein Gebäck, eine Art Hefezopf. Er wird oft zu Allerheiligen und Allerseelen gebacken und gegessen.

irrelevant: Das ist eine Kopfbedeckung, die bei Besuchen auf Friedhöfen und beim Gedenken an Allerheiligen und Allerseelen getragen wird.

richtige Antwort: Das ist eine besondere Kerze, die beim Grabbesuch an Allerheiligen und Allerseelen entzündet wird. Die gegebene Antwort ist Der Newweling ist eine Mainzer Tradition und streng genommen auch keine Kerze, sondern ein gewachster, oft bunter Docht in Kegelform. Man darf ihn nicht entzünden und sich selbst überlassen - aber das sollte man auch bei Kerzen nicht. Seit dem Mittelalter gibt es diese Tradition, allerdings droht sie in Vergessenheit zu geraten. Bis vor wenigen Jahren wurden Newwelinge in Mainz noch von Hand hergestellt. Doch damit ist es inzwischen auch vorbei. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben die wohl Letzten, die sie noch hergestellt haben, in Mainz besucht: