Wie hieß die Zeitung und wo wurde sie veröffentlicht?

Die richtige Antwort lautet: "The Times" in London

Die Tageszeitung "The Times" wurde erstmals am 29. November 1814, also vor mehr als 200 Jahren, hergestellt. Dafür wurde die Schnellpresse verwendet, die der deutsche Buchdrucker Friedrich Koenig, quasi ein Erbe Gutenbergs, erfunden hatte. Mit dieser Maschine war es möglich, bis zu 1.100 Exemplare pro Stunde zu drucken. Die Veröffentlichung der ersten "The Times"-Ausgabe gilt daher als Meilenstein der Drucktechnik.

Übrigens: Als älteste Zeitung der Welt gilt ein Blatt mit dem sperrigen Namen "Relation aller Fuernemmen und gedenckwuerdigen Historien". Es erschien erstmals im Jahr 1605 in Straßburg, das sich nach der Erfindung des Buchdrucks zu einem bedeutenden Zentrum der Bücherherstellung entwickelt hatte.