Langes Warten aufs Quarantänegeld in RLP

per Mail teilen

Wegen Corona mussten in den letzten zwei Jahren viele Infizierte in Quarantäne. Das wurde so geregelt, dass Angestellte weiterhin Lohn oder Gehalt bekommen vom Arbeitgeber. Der wiederum bekommt das Geld vom Land zurück. Doch viele Firmen warten immer noch darauf. Erst die Hälfte der Anträge sei bearbeitet, hat das zuständige Landesamt für Soziales eingeräumt.