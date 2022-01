So kann man sich auf die Corona-Quarantäne vorbereiten

per Mail teilen

Die hohen Omikron-Infektionszahlen führen auch dazu, dass immer mehr Menschen in Isolation oder Quarantäne müssen. Das kommt dann meist ganz plötzlich. Wir gucken uns diese Woche mal an, was wichtig zu wissen ist im Fall der Fälle. SWR-Redakteur Michael Eiden war selbst betroffen und hat ein paar praktische Tipps zusammengetragen.