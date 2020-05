per Mail teilen

Vielen Pflegeheimen in Rheinland-Pfalz war bislang nicht klar, wer Corona-Tests bei Neu- oder Wiederaufnahmen durchführen muss. Das Gesundheitsministerium hat nun reagiert.

Die örtlichen Gesundheitsämter sind verpflichtet, bestimmte Tests bei Pflegeheim-Bewohnern durchzuführen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend mit und beendete damit bestehende Unsicherheiten.

Dabei geht es um Tests, um die Quarantänezeit für Bewohner zu verkürzen. Eigentlich müssen Bewohner 14 Tage alleine in ihren Zimmern bleiben, wenn sie neu in ein Pflegeheim kommen oder von einem Klinik-Aufenthalt zurückkehren. Werden diese Bewohner aber in den ersten sieben Tagen dreimal negativ getestet, dürfen sie vorzeitig aus der Quarantäne.

Ämter beklagen Personalmangel

Wer diese Tests durchführt und bezahlt, war bislang offenbar nicht allen Beteiligten klar. Das Gesundheitsamt in Trier beispielsweise meint, die Heime müssten diese Tests selbst organisieren. Die Kosten trügen die Heime oder die betreffenden Bewohner.

Ohnehin habe man nicht genügend Personal, um diese Tests durchführen zu können, so das Trierer Gesundheitsamt. Ein am Mittwoch beschlossenes Gesetz im Bundestag könnte es aber ermöglichen, dass künftig die Gesetzlichen Krankenkassen die Kosten übernehmen.