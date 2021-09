Rund 1.500 Corona-Fälle an Schulen in Rheinland-Pfalz

Seit einer Woche läuft an den Schulen in Rheinland-Pfalz wieder der Unterricht nach den Sommerferien - unter Corona-Bedingungen. Derzeit gibt es an den Schulen im Land etwa 1.500 Infektionsfälle.

Nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gelten derzeit 1.454 Schülerinnen und Schüler sowie 42 Lehrkräfte als infiziert. Die Zahlen stammen vom vergangenen Freitag (3.9.). Demnach sind 601 Schulen im Land betroffen. Laut ADD läuft aber die Erfassung der Daten nach Schuljahresbeginn erst an. Rund zwei Drittel der Schulen hätten bislang entsprechende Meldungen abgegeben. Am letzten Schultag vor den Sommerferien gab es laut ADD 101 Corona-Fälle an den Schulen. Die Zahl der gemeldeten Infektionen im Verhältnis zur Schüleranzahl ist derzeit landesweit in Koblenz mit 82 Fällen am höchsten. Auskünfte zu einzelnen Schulen erteilt die ADD nicht. Änderungen am Hygienekonzept? Am Dienstag wollen sich Bildungsministerin Stefanie Hubig und Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD) dazu äußern, welche Änderungen es bei den Hygienekonzepten geben kann. Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler gilt derzeit nur für die ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien. Bis zu den Herbstferien müssen zudem Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die nachweislich nicht geimpft sind, zwei Tests pro Woche machen. Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog. Bundesweit einheitliche Quarantäneregeln? In den meisten Bundesländern läuft inzwischen die Schule wieder - bundesweite Regelungen zur Quarantäne von Schülerinnen und Schülern, in deren Klassen Corona-Fälle aufgetreten sind, gibt es allerdings nicht. Darüber wollen heute die Gesundheitsminister der Länder beraten. Es gehe um "möglichst einheitliche Regeln", sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holetschek (CSU) aus Bayern. Einheitliche Regeln für Schüler gefordert Teilweise werden bereits jetzt nur die Sitznachbarn in Quarantäne geschickt. Viele Schülerinnen und Schüler sind noch nicht geimpft, weil es derzeit keine Impfstoffe gibt, die für Kinder unter zwölf Jahren offiziell zugelassen sind. Zuletzt waren die Infektionszahlen besonders in jüngeren Altersgruppen stark gestiegen.