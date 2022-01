Pro und Contra Quarantäne-Verkürzung

Viele andere Länder machen es vor: Für Menschen ohne Corona-Symptome wird die Quarantäne deutlich verkürzt. Auch in Rheinland-Pfalz wird die Diskussion lauter.

In den USA ist es aktuell bereits so, dass eine Quarantäne schon nach fünf Tagen enden kann. Das wichtigste Argument für diese Regelung, das dort wie auch hier bei uns angeführt wird, ist, dass sich durch Omikron zu viele Menschen gleichzeitig in einer 14-tägigen Quarantäne befinden können und das öffentliche Leben zusammenbricht.

Aktuelle Quarantäne-Regeln in Deutschland Positiv getestete Personen ohne typische Symptome können die Absonderung nach Ablauf von 14 Tagen nach Vornahme des positiven PCR-Tests beenden. Die Beendigung der Isolation setzt einen PCR-Test oder einen in einer Testeinrichtung vorgenommenen PoC-Antigentest mit negativem Ergebnis voraus. Der PCR-Test darf frühestens am elften Tag der Isolation vorgenommen worden sein; der PoC-Antigentest (Schnelltest) darf frühestens am 14. Tag der Isolation vorgenommen worden sein. Positiv getestete Personen mit typischen Symptomen dürfen die Isolation frühestens nach Ablauf von 14 Tagen nach Vornahme des PCR-Tests, mit dem der Krankheitserreger erstmals nachgewiesen wurde, beenden, falls sie unmittelbar vor dem Ende der Isolation mindestens 48 Stunden ununterbrochen symptomfrei waren. Die Beendigung der Isolation setzt einen PCR-Test oder einen in einer Testeinrichtung vorgenommenen PoC-Antigentest mit negativem Ergebnis voraus. Der PCR-Test darf ab dem ersten Tag der Symptomfreiheit, frühestens jedoch am elften Tag der Isolation vorgenommen worden sein; der PoC-Antigentest darf frühestens am 14. Tag der Isolation vorgenommen worden sein. Liegt ein schwerer Krankheitsverlauf vor, ist zwingend ein PCR-Test durchzuführen, ein PoC-Antigentest genügt dann nicht. Achtung: Der Tag der Absonderung bzw. Tag des positiven Tests zählt nicht mit in die 14 Tage. Geimpfte oder genesene Hausstandsangehörige oder Kontaktperson einer positiv getesteten Person müssen grundsätzlich nicht in Quarantäne, sofern sie nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus leiden, insbesondere Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- oder Geschmacksverlust. Auch bei besonders relevanten Ausbruchsgeschehen in Schulen und Kindertagesstätten müssen geimpfte und genesene Personen nicht in Quarantäne. Eine Quarantänepflicht besteht für geimpfte und genesene Personen nur dann, wenn sie Kontakt zu einer Person hatten, die mit einer in Deutschland noch nicht verbreitet auftretenden Virusvariante des Coronavirus mit vom Robert Koch-Institut definierten besorgniserregenden Eigenschaften infiziert ist. Covid-19-Krankheitsverdächtige müssen unverzüglich nach Auftreten der Symptome in Quarantäne. Die Quarantäne endet mit dem Vorliegen eines negativen PCR-Testergebnisses, soweit Sie nicht enge Kontaktpersonen oder Hausstandsangehörige einer positiv getesteten Person sind. In diesem Fall gelten die Regelungen für enge Kontaktpersonen oder Hausstandsangehörige Wenn Sie enge Kontaktperson sind und der erste PCR-Test negativ ausfällt, hängt die Dauer der Quarantäne davon ab, ob bei Ihnen während der Quarantäne typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus wie Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- oder Geschmacksverlust auftreten. Treten bei Ihnen während der Quarantäne keine typischen Symptome auf, bestehen folgende drei Optionen zur Beendigung der Quarantäne: Die Quarantäne endet automatisch nach zehn Tagen; ein abschließender Test muss nicht durchgeführt werden. Sie können die Quarantäne frühzeitig beenden, wenn ein zweiter PCR-Test negativ ist. Dieser zweite Test darf frühestens am fünften Tag der Quarantäne vorgenommen worden sein. Die Quarantäne endet dann, sobald das negative Testergebnis vorliegt. Sie können die Quarantäne frühzeitig beenden, wenn ein in einer Testeinrichtung vorgenommener PoC-Antigentest negativ ist. Der Test darf frühestens am siebten Tag der Quarantäne vorgenommen worden sein. Die Quarantäne endet, sobald das negative Testergebnis vorliegt. Quelle: https://corona.rlp.de/de/themen/uebersicht-quarantaene-und-einreise/absonderung-und-quarantaeneregelungen/

Virologe Stürmer: "Ein zweischneidiges Schwert"

Aber wie groß ist das Infektionsrisiko, wenn die Quarantäne verkürzt wird? "Das ist ein zweischneidiges Schwert: Verkürzt man die Quarantäne, kann man produktiver sein. Aber man riskiert auch Infektionen, die durch eine längere Isolation verhindert werden könnten. Dieses Risiko muss man genau abwägen", sagt der Frankfurter Virologe Martin Stürmer.

Wenn aus organisatorischen Gründen eine kürzere Isolation von Infizierten nötig sei, könne man zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen: "Zum Beispiel, indem man nach einer Woche Quarantäne einen PCR-Test durchführt, bevor die Isolation beendet wird", so Stürmer.

Unternehmerverbände RLP: Quarantäne hohe Belastung

Aus der rheinland-pfälzischen Wirtschaft kommen jedenfalls Stimmen für eine Verkürzung. Vor allem kleinere und Mittlere Betriebe seien die Quarantäne bedingten Ausfälle eine hohe Belastung. "Die langen und weiter zunehmenden Lieferzeiten sind ein Indiz dafür, dass wir einen hohen Krankenstand haben, obwohl Menschen zuhause sitzen, die nicht mehr ansteckend sind", sagt Moritz Mergen von der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz.

Plachter: "Situativ entscheiden"

Der Mainzer Virologe Bodo Plachter schlägt derweil eine Verkürzung nur für bestimmte Gruppen vor. "Man wird situativ entscheiden müssen, ob man die Quarantäne verkürzt. Ich glaube nicht, dass man pauschal sagen kann, die und die Berufe sind in kritischer Infrastruktur, die Mitarbeitenden müssen jetzt beispielsweise auf jeden Fall freigetestet werden", so Plachter.

In Deutschland gehe man mit den bisher geltenden Quarantäneregeln auf Nummer sicher. Auch bei Menschen mit einem milden oder symptomlosen Verlauf ist es möglich, dass sie nach einer Woche noch ansteckend sind.

Auch Freitesten sei immer mit einem Risiko verbunden, so Plachter: "Manchmal sehen wir Patienten, die mal negativ und am nächsten Tag wieder positiv getestet werden." Er rate grundsätzlich bei Menschen zur Vorsicht, die nachweislich infiziert sind.

"Eine andere Situation ergibt sich natürlich bei Menschen, die Kontakt mit Infizierten hatten." Hier sollte das Gesundheitsamt abwägen können, wie eng der Kontakt war und wie lange er bestand und ob dadurch eine Verkürzung möglich ist.

Wenig Informationen über Omikron

Trotzdem ist sich die Wissenschaft einig: In der Regel sind Menschen mit einem leichten oder symptomlosen Verlauf kürzer ansteckend als Menschen mit einer schweren Erkrankung oder Immunschwäche. Bisher geht man davon aus, dass Infizierte in den Tagen kurz vor und kurz nach dem Auftreten der ersten Symptome am ansteckendsten sind.

Das sei bei den bisherigen Virusvarianten schon länger bekannt, erklärt Wolfgang Preiser, Professor für Virologie an der Stellenbosch-Universität in Kapstadt. Er erforscht die Omikron-Variante des Virus. Bislang kenne er jedoch noch keine Studien, die sich speziell damit beschäftigt haben, wann man bei einer Infektion mit Omikron am ansteckendsten sei, so Preiser.

Robert-Koch-Institut (RKI) will Empfehlungen geben

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium will sich aktuell noch nicht an der Diskussion um eine Quarantäne-Verkürzung beteiligen. Spätestens am Freitag bei den Bund-Länder-Beratungen werden jedoch Pläne erwartet. Noch vorher will das Robert-Koch-Institut (RKI) Empfehlungen zur möglichen Verkürzung geben.