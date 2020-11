Wer sich mit Corona infiziert oder Kontakt mit einer infizierten Person hatte, muss in Quarantäne. Doch was genau bedeutet das und welche Ausnahmen gibt es in Rheinland-Pfalz?

Generell gilt: Wer positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss in Isolation. Doch auch für Kontaktpersonen des Infizierten gibt es Regelungen. Die Menschen werden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Auf der Grundlage dieser Kategorien entsteht die Risikobewertung und weitere Maßnahmen, wie die Quarantäne, folgen.

Kontaktpersonen Kategorie I Menschen, die innerhalb der letzten zwei Wochen engen Kontakt zu einem Infizierten mit einer laborbestätigten Covid-19-Diagnose hatten, fallen in die Kategorie I, so das Robert Koch-Institut (RKI). "Ein enger Kontakt bedeutet hauptsächlich, dass man mindestens 15 Minuten mit dem Erkrankten gesprochen hat beziehungsweise angehustet oder angeniest worden ist, während dieser ansteckend gewesen ist." Auch Menschen, die für einen längeren Zeitraum gemeinsam mit einer infizierten Person in einem schlecht gelüfteten Raum waren, können aufgrund der Aerosole in die Kategorie I fallen, auch wenn es keinen direkten Kontakt gab. Kontaktperson Kategorie II Menschen, die weniger als 15 Minuten engen Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatten, fallen in der Regel unter die Kategorie II. Das gleiche gilt, wenn beide Menschen die ganze Zeit des Kontakts korrekt eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben, sowie bei einem kurzzeitigem Aufenthalt von unter 30 Minuten "in einem Raum mit hoher Konzentration infektiöser Aerosole". Kontaktpersonen Kategorie III In diese Kategorie fallen nur Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten. Da sie aufgrund ihrer Tätigkeit nicht in Quarantäne gehen können, wenn sie einen corona-positiven Patienten pflegen, gilt für sie: Wenn sie ihre Schutzausrüstung tragen und alle Hygieneregeln befolgen, besteht für sie kein erhöhtes Infektionsrisiko. "Bei Einhaltung der empfohlenen Schutzmaßnahmen besteht daher kein Anlass für eine Absonderung nach Kontakt mit einem Covid-19-Patienten", so das RKI.

Bei Menschen, die in Kategorie I fallen, kommen laut RKI folgende Maßnahmen zum Einsatz: "häusliche Absonderung (Quarantäne) unter Abwägung der Möglichkeiten und nach Risikobewertung des Gesundheitsamtes." Das heißt, dass das Gesundheitsamt beschließt, wer aufgrund seiner Risikoermittlung für 14 Tage in Quarantäne gehen muss. Kontaktpersonen der Kategorien II und III müssen sich erst isolieren und Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufnehmen, wenn sie Symptome entwickeln.

Quarantäne kann im Einzelfall verkürzt werden

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz halten sich an die Vorgaben des RKI bei Quarantäneanordnungen und Kontaktermittlungen, wie sie dem SWR bestätigen. "Dennoch findet bei jeder Beurteilung und Entscheidung über die Quarantäne einer positiv getesteten Person eine Einzelfall-Entscheidung des Gesundheitsamtes unter Berücksichtigung der individuellen Hintergründe und des Umfeldes statt", so das Gesundheitsamt in Bernkastel-Wittlich.

Dort und in Mainz-Bingen kann die Quarantäne im Einzelfall verkürzt werden. "Unersetzbares Schlüsselpersonal, kann unter strengeren Auflagen bei Symptomfreiheit und negativem Test weiterarbeiten, wenn dies die Arbeitsplatzbedingungen zulassen", so das Gesundheitsamt Mainz-Bingen. Die Ausnahme würde allerdings nur für den Arbeitsplatz gelten und die Quarantäne in der Freizeit weiter bestehen. So handhabt es auch das Gesundheitsamt in Bernkastel-Wittlich.

Kurswechsel bei Kategorisierung von Mitschülern

Oftmals müssen sich die Mitarbeiter der Gesundheitsämter bei der Kategorisierung von Kontaktpersonen auf die Angaben der Betroffenen dazu verlassen, mit wem sie dazu engen Kontakt hatten. Gerade bei größeren Gruppen, wie Schulklassen und Kindergärten, werde deshalb eng mit den Lehrkräften und Erziehern zusammengearbeitet. "Grundsätzlich obliegt die Risikoabschätzung und Beurteilung, wer Kontaktperson der Kategorie I ist, dem Gesundheitsamt", aber gerade bei kleineren Kita-Kindern, die noch keine verwertbaren Angaben zu Kontaktpersonen machen können, geschieht diese Beurteilung in Abstimmung mit der Kita-Leitung und den Erzieherinnen, heißt es aus Bernkastel-Wittlich.

Bei der Frage, wer aus den Gruppen dann in Quarantäne muss und wer nicht, kommen die oben genannten Kategorien wieder zum tragen. Die Gesundheitsämter schicken niemanden vorsorglich in Quarantäne, der nicht in die Kategorie I gehört. Jedoch teilt das Gesundheitsamt Mainz-Bingen mit, dass es beim RKI "allerdings mehrfach einen Strategiewechsel zur Einstufung von Mitschülern eines Infizierten als Kontaktperson der Kategorie I oder II" gab.

Keine Aussagen über Anzahl der Menschen in Quarantäne

Wie viele Menschen durchschnittlich pro Infiziertem in Quarantäne müssen, darüber können die Gesundheitsämter keine Auskunft geben. Aktuell seien die Listen der Kontaktpersonen länger als zu Beginn der Maßnahmen. In Mainz-Bingen geht man aber davon aus, dass sie mit den nun beschlossenen Maßnahmen wieder kürzer werden. Auch wie viele Menschen insgesamt im Wirkungsbereich der Gesundheitsämter in Quarantäne sind, werde nicht erhoben, so die Ämter.