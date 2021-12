So läuft eine Quarantäne ab

per Mail teilen

Ein Corona-Verdacht reicht, schon droht eine Quarantäne. Was darf ich? Was nicht? Welche Strafen drohen? Hier die Regeln für Rheinland-Pfalz.

Die Corona-Pandemie in Deutschland hält unvermindert an. Der Bund setzt im Kampf gegen das Virus auf das Infektionsschutzgesetz (IfSG), die Länder treffen darüber hinaus eigene Regelungen. So gilt in Rheinland-Pfalz noch bis 1. Januar 2022 die 29. Corona-Bekämpfungsverordnung. Wichtiger Bestandteil dabei ist die Quarantänepflicht.

Wer muss in Quarantäne?

Wie lange dauert die Quarantäne?

Darf ich während der Quarantäne das Haus verlassen?

Wird kontrolliert, ob die Quarantäne eingehalten wird?

Um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, muss jeder mit Verdacht auf eine Infektion sofort und ohne Aufforderung des Gesundheitsamtes in Quarantäne. Diese Regel gilt auch für Angehörige aus dem Hausstand einer positiv getesteten Person und für ihre engen Kontaktpersonen.

Sind die Betroffenen geimpft oder genesen, müssen sie grundsätzlich nicht in Quarantäne - es sei denn, sie leiden unter Corona-Symptomen wie Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- oder Geschmacksverlust.

Geimpfte und Genesene müssen ebenfalls in Quarantäne, wenn sie Kontakt zu einer Person hatten, die mit einer in Deutschland noch nicht verbreitet auftretenden Variante des Coronavirus infiziert ist, die vom Robert Koch-Institut (RKI) als "besorgniserregend" eingestuft wird - aktuell also die Omikron-Variante.

Menschen, die aus Risikogebieten einreisen, haben auch eine Quarantänepflicht, denn sie können möglicherweise das Coronavirus verbreiten. Eine aktuelle Liste, welche Länder als Risikogebiete gelten, führt das Robert Koch-Institut.

Wer nachweislich infiziert ist, muss in Isolation, möglichst getrennt von anderen in einem Einzelzimmer der Wohnung. Die Isolation dauert so lange, bis der Infizierte mutmaßlich nicht mehr ansteckend ist. Die Dauer hängt von der Art der Testung ab und davon, ob der Infizierte unter Corona-Symptomen leidet.

Die Dauer einer Quarantäne ist unterschiedlich: Sind keine typischen Corona-Symptome aufgetreten, endet sie automatisch nach zehn Tagen. Ein abschließender Test ist dann nicht mehr nötig.

Wer die Quarantäne früher beenden will, braucht einen negativen PCR-Test. Er darf frühestens am fünften Tag der Quarantäne gemacht werden. Nach sieben Tagen reicht ein negativer Antigentest - er muss allerdings von geschultem Personal in einer Testeinrichtung vorgenommen werden. Ein Schnelltest, der selbst durchgeführt wurde, wird nicht anerkannt.

Nein. Ausnahmen gelten, wenn Balkon, Terrasse oder Garten vorhanden sind, die direkt an die Wohnung bzw. ans Haus angrenzen und höchstens noch von Angehörigen des eigenen Hausstands genutzt werden. Kontakt mit anderen Menschen ist tabu, Besuche während der Quarantäne sind deswegen auch nicht erlaubt.

Generell gilt: Ohne Zustimmung des zuständigen Gesundheitsamtes dürfen Haus und Grundstück nicht verlassen werden. Bei Gefahr für Leib oder Leben, beispielsweise bei einem Feuer, gilt diese Vorschrift nicht mehr. Auch nicht bei medizinischen Notfällen, bei dringenden Arztbesuchen oder bei einem Termin für einen Coronatest. Wichtig ist in diesem Fall: Mund-Nasen-Schutz tragen!

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes kontrollieren stichprobenartig, ob die Quarantäne eingehalten wird. Wenn nicht, ist das eine Ordnungswidrigkeit und es droht ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro.