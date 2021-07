per Mail teilen

Die Fußball-Europameisterschaft hat in Rheinland-Pfalz bisher die Erwartungen der Gastronomen nicht erfüllt. Nur wenige Gäste kamen zum Fußball-Schauen in Kneipen und Restaurants.

Das Fazit der rheinland-pfälzischen Gastwirte zur Fußball-Europameisterschaft fällt bislang mau aus. Zu Public-Viewing-Veranstaltungen seien nicht so viele Gäste gekommen, wie erhofft, sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann. "Unsere Erwartungen sind sowohl vom Wetter als auch unseren Fußball-Idolen enttäuscht worden."

Weil es wegen der Corona-Pandemie keine großen Public-Viewing-Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz gab, hatten die Gastwirte gehofft, dass die Europameisterschaft vermehrt Gäste in Biergärten und Kneipen ziehen würde. Doch das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft im Achtenfinale sowie Gewitter und Regenschauer erschwerten den Gastronomen das Geschäft. Die Kosten für beispielsweise das Aufstellen von Leinwänden seien meist nicht eingespielt worden, so Haumann.

Gastronomie-Besuche statt Auslandsurlaub

Für die kommenden Wochen appellierte Haumann deswegen, "auf den Auslandsurlaub zu verzichten und stattdessen möglichst oft das Lieblingsrestaurant zu besuchen oder in ein Hotel einzukehren". Damit gebe man der Gastronomie-Branche Solidarität zurück.