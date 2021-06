Das paneuropäische Turnier beginnt am 11. Juni in Rom. Die drei Gruppenspiele der deutschen Mannschaft werden in München ausgetragen. Los geht's am 15.6. (21 Uhr) gegen Weltmeister Frankreich, gefolgt vom Spiel gegen Europameister Portugal (19.6., 18 Uhr) und zum Abschluss der Vorrunde geht es gegen Ungarn (23.6., 21 Uhr). In der Allianz Arena findet auch ein Viertelfinale statt. Das Finale ist für den 11. Juli in London angesetzt.