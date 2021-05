per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz prüft die Landesregierung Lockerungen für das Prostitutionsgewerbe. Das hat das rheinland-pfälzische Familienministerium dem SWR mitgeteilt.

Hintergrund ist, dass mehrere Bundesländer Bordelle unter Auflagen wieder öffnen. Zu diesen Auflagen gehört in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, dass die Bordellbetreiber sicher stellen müssen, dass im Fall einer Infektion Kontakte nachverfolgt werden können.

Ministerium: Nachverfolgung schwierig

Darin sieht Rheinland-Pfalz allerdings ein Problem. Das Familienministerium in Mainz sagt: Bei sexuellen Dienstleistungen gebe es bei den Kunden einen stark ausgeprägten Wunsch nach Anonymität. Das mache eine Nachverfolgung schwierig.

Der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen fordert die sofortige Öffnung der Bordelle. Ein längeres Verbot der Sexarbeit sei bei fallenden Inzidenzen epidemiologisch nicht mehr zu rechtfertigen, hatte der Verband am vergangenen Mittwoch in Berlin mitgeteilt. Die Prostitutionsbranche müsse mit anderen körpernahen Dienstleistungen wie Massagen, Kosmetiksalons und Tattoostudios gleichgestellt werden und ebenfalls unter Hygieneauflagen öffnen dürfen, so der Dachverband.

Öffnungspläne des Landes vor einem Jahr zurückgenommen

Vor einem Jahr hatte Rheinland-Pfalz bei diesem Thema bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Damals plante die Landesregierung als erstes Bundesland, Bordelle wieder zu öffnen. Wenige Tage nach der Ankündigung wurde der Plan aber wieder zurückgenommen. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es damals unter anderem, die Nachverfolgung bei einer Corona-Infektion sei nur schwer zu gewährleisten.

Zudem hätten die vorgesehenen Hygiene- und Reinigungsvorgaben nicht effektiv kontrolliert werden können.