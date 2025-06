per Mail teilen

Katholikinnen und Katholiken haben in Rheinland-Pfalz das Fronleichnamsfest gefeiert. In Mainz versammelten sich mehrere Hundert Gläubige zu einer Messe im Dom und einer anschließenden Prozession durch die Innenstadt. Die geweihte Hostie, Zeichen der Gegenwart Christi, wurde durch die Straßen getragen. Weihrauch, Musik und Blumen begleiteten das Geschehen. Auch in Speyer und anderen Städten fanden ähnliche Feierlichkeiten statt.

Fronleichnam als öffentliches Glaubensfest

Fronleichnam zählt zu den wichtigsten katholischen Festtagen und wird traditionell mit Prozessionen im öffentlichen Raum begangen. Trotz rückläufiger Kirchenmitgliedschaften kamen vielerorts mehrere Hundert Personen zusammen. Die Veranstaltungen verliefen laut Angaben der Gemeinden ruhig und geordnet.