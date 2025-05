In Frankenthal muss sich ein 37-Jähriger vor dem Landgericht verantworten. Bei einem Raubüberfall an Weihnachten soll er eine 85 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Ludwigshafen vergewaltigt und misshandelt haben. Dann soll er zusammen mit einem Komplizen Schmuck, Geld und ein Auto geraubt haben.