Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:30 Uhr Vollsperrung auf der B48 Falls ihr regelmäßig auf der B48 im Donnersbergkreis unterwegs seid, müsst ihr euch in den kommenden Monaten auf Einschränkungen gefasst mache. Denn ab heute wird zwischen Bayerfeld-Steckweiler und Mannweiler-Cölln die Bundesstraße für sechs Monate dicht gemacht. Ein Teil des Straßenbelags wird saniert und ein Radweg neugemacht. Warum das alles aber so lange dauert, liegt vor allem an einer fast 50 Jahre alten Brücke, die umfangreich erneuert werden muss. Eine Vollsperrung sei deshalb "unvermeidbar“, heißt es von den Verantwortlichen. Umleitungen sind eingerichtet. Alles in allem kosten die Bauarbeiten rund anderthalb Millionen Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern am 19.2.2024 um 7:30 Uhr.

6:55 Uhr Landgericht Trier: Prozess wegen schweren Raubes Drei Männer müssen sich ab 9 Uhr wegen schweren Raubes vor dem Landgericht Trier verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen mehrere Überfälle in Trier zur Last. Mitte Juni 2023 sollen die drei Angeklagten zwei andere Männer in Trier verfolgt, eingekesselt und schließlich bedroht und attackiert haben. Dabei sollen sie einen Elektroschocker benutzt haben, wodurch die Opfer verletzt worden seien. Die Angeklagten sollen unter anderem Geld und eine EC-Karte geraubt haben. In derselben Nacht haben die Männer laut Anklage dann zwei weitere Personen überfallen, beraubt, geschlagen und mit einem Elektroschocker verletzt. Alle drei Angeklagten sind laut Gericht bereits vorbestraft und sitzen in Untersuchungshaft. Trier Prozess wegen schweren Raubes Elektroschocker eingesetzt: Überfälle in Trier vor Gericht Drei Männer müssen sich ab heute wegen schweren Raubes vor dem Landgericht Trier verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen mehrere Überfälle in Trier zur Last.

6:35 Uhr Bundesliga: Drei Punkte für Mainz ⚽️ Sie können es doch, die Mainzer. Vor heimischen Publikum und vor allem mit dem neuen Trainer Bo Henriksen hat der 1. FSV Mainz 05 gegen Augsburg am Samstag wieder einen Sieg (1:0) geholt. Wichtige Punkte im Abstiegskampf, denn aktuell sind die Mainzer auf dem 17. Platz in der Bundesligatabelle. Unschönes Ereignis vor dem Spiel: Augsburger und Mainzer Fans haben sich eine Auseinandersetzung in der Mainzer Neustadt geliefert. Bei der gemeldeten Massenschlägerei musste ein Großaufgebot der Polizei eingreifen. Mainz Vor dem Bundesligaspiel Augsburger und Mainzer Fans liefern sich Schlägerei In der Mainzer Neustadt haben mutmaßlich Fußball-Anhänger von Augsburg und Mainz für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Es gab Platzverweise und Strafanzeigen. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:25 Uhr Nächtliche Verfolgungsjagd bei Mayen 🚨 Da war heute Morgen ja was los! In den frühen Morgenstunden haben sich drei Männer bei Mayen in der Vulkaneifel eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Den Beamten war das Auto aufgefallen, weil es so wörtlich "in keinem guten technischen Zustand" war. Als die Polizei den Fahrer kontrollieren wollte, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit Richtung A48 und bog dann bei der nächsten Abfahrt Polch wieder ab. Hier blieb das Auto liegen, vermutlich weil es keinen Sprit mehr hatte. Die drei Insassen flüchteten. Einen konnte die Polizei direkt fassen, den zweiten wenig später. Nach dem dritten wird noch gefahndet. Im Wagen fanden die Beamten gestohlene Nummernschilder, Werkzeuge und anderes Diebesgut. Offenbar waren die drei zuvor in ein Wohnhaus eingebrochen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Koblenz am 19.2.2024 um 6:30 Uhr.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Zwischenbilanz bei Kita-Fachkräftekampagne: Eine vor rund einem Jahr gestartete Kampagne soll mehr Menschen für den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers in Rheinland-Pfalz begeistern. An diesem Montag wird Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Bad Kreuznach eine Zwischenbilanz ziehen und einen Ausblick geben, was noch alles geplant ist. In Frankenthal beginnt ein Prozess wegen Totschlags. Ein 26-Jähriger soll einen Gastwirt mit einer zerbrochenen Glasflasche mehrere Verletzungen im Gesicht und im Halsbereich zugefügt haben. Der Mann starb. Die Tat soll sich aus einem Streit entwickelt haben, nachdem der Angeklagte versucht haben soll, bei dem späteren Opfer Kokain zu erwerben und dieses mit Falschgeld zu bezahlen. Die Behördenleiterin des Polizeipräsidiums Trier, Anja Rakowski, ehrt heute Polizisten und Polizistinnen, die unter Gefährdung ihrer Gesundheit Menschenleben gerettet oder schwierigste Einsatzsituationen mit hoher persönlicher Belastung erfolgreich bewältigt haben.

6:05 Uhr Das Wetter: Wolkiger Wochenstart 🌧️ Das trübe Wetter vom Wochenende zieht sich in Rheinland-Pfalz auch in den Wochenstart hinein - bei Temperaturen bis maximal 13 Grad. In Teilen des Landes kann es am Nachmittag auch wieder regnen. Video herunterladen (26,7 MB | MP4)