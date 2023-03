Die Handy-am-Steuer-Kontrolle per Kamera war ein bundesweites Pilotprojekt. In Trier und in Mainz wurde drei Monate lang kontrolliert, wer bei der Fahrt mit dem Handy zugange war. So manch ein ertappter Autofahrer hat dagegen Einspruch erhoben. Jetzt wurden die ersten Fälle vor Gericht verhandelt.