Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:57 Uhr Ciao für heute! Und mit dem historischen Angeberwissen verabschiede ich mich. Das war es für heute wieder mit dem Ticker und für mich in dieser Woche. Morgen begrüßt euch hier mein Kollege Oliver Nieder und versorgt euch mit den Neuigkeiten des Tages. Bis dahin halten wir euch natürlich auf dem laufenden im Web, in der App und auf Social Media. Habt einen schönen Tag, trotz des eher unschönen Wetters!

9:53 Uhr Der Blick zurück - der 25. Juli historisch gesehen ... 2018: Am Greifswalder Bodden in Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Arbeiten für die Verlegung der ersten Rohre der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2. ... 1978: Der niedersächsische Verfassungsschutz lässt ein Loch in die Außenwand des Hochsicherheits-Gefängnisses in Celle sprengen und täuscht eine Befreiungsaktion für einen inhaftierten Terroristen vor. So sollen zwei V-Männer in die Terror.Szene eingeschleust werden. Die wahren Hintergründe für das "Celler Loch" werden erst 1986 bekannt. ... 1968: In seiner Enzyklika "Humanae Vitae" bekräftigt Papst Paul VI. das Verbot der Empfängnisverhütung für Katholiken. Der Vatikan veröffentlicht das Dokument am 29. Juli. ... 1953: In Hamburg läuft der bis dahin größte Tanker der Welt, die "Tina Onassis", vom Stapel.

9:44 Uhr Ergebnis - Die Mehrheit nimmt doch das Auto... Ich hatte euch gefragt, ob ihr das Auto zugunsten der Öffis stehen lassen würdet, wenn die Parkgebühren höher sind als der Preis fürs Ticket. Nun ja, die meisten würden zumindest ab und zu das Auto mit in die Stadt nehmen. Weniger als 20 Prozent der Abstimmungsteilnehmer würden umsteigen, ähnlich viele fahren generell mit dem Auto. Da ist noch Luft nach oben - für die Stadt- und Verkehrsplaner, aber auch für die Verkehrsteilnehmer!

9:36 Uhr Der Plakatkleber von Landau steht wieder vor Gericht Er kann es offenbar nicht lassen. Seit mehr als zehn Jahren treibt ein "Plakatkleber" in Landau sein Unwesen. Damals fing er an, öffentliche Gebäude zu besprühen und zu bekleben. Erstmals wurde ihm deshalb 2012 der Prozess gemacht. Das Problem: Er klebt seine Botschaften, die oft genug auch beleidigend sind, nicht nur an Hauswände. Mit einem besonders festen Kleber, der aufwändig entfernt werden muss, beklebt der Mann auch Verkehrs- und Hinweisschilder. Das werteten die Richter in einem früheren Verfahren als besonders gefährliche, gemeinschädliche Sachbeschädigung - weil damit die Verkehrssicherheit beeinträchtigt worden sei. Landau Angeklagter will Berufung einlegen Plakatekleber von Landau: Ein Jahr und zehn Monate Gefängnis Am Dienstag ist der sogenannte Plakatekleber vom Amtsgericht Landau zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Er hat alle Taten gestanden. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:18 Uhr 🚲 Mainz plant mehr Fahrradstraßen Stichwort weniger Autoverkehr in Städten: Die Landeshauptstadt plant mehr Radstraßen und langfristig ein Radwegenetz über alle Stadtteile. Das sagte Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) im Gespräch mit dem SWR. Für den Ausbau mangelt es allerdings weniger am Geld, sondern eher am Platz. Der müsse besser umverteilt werden, so Steinkrüger. In den kommenden Monaten sollen deshalb weitere Straßen als Fahrradstraßen ausgewiesen werden: Zum Beispiel die Ritterstraße in der Oberstadt und die Moltkestraße in der Neustadt. Das nächste größere Projekt wird dann laut Steinkrüger voraussichtlich im kommenden Jahr umgesetzt: An der Querung der Windmühlenstraße unterhalb der Zitadelle soll eine neue Ampelanlage gebaut werden. Die Kreuzung soll so von Radfahrenden sicherer befahren werden können. SWR Alexander Dietz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 25. Juli 2023 um 8:30 Uhr

9:01 Uhr Der Blick über den Tellerrand In Oldenburg fällt heute voraussichtlich das Urteil im Berufungsverfahren gegen einen Bestatter. Es geht um Anstiftung zur Störung der Totenruhe Der Angeklagte soll zwischen 2016 und 2019 mehrere Urnen bewusst mit anderer Asche, Staub oder Dreck befüllt und beigesetzt haben. In einem ersten Verfahren war er zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten und einer Geldstrafe von 5.000 Euro an ein Hospiz verurteilt worden. Dagegen ging der 39-Jährige in Berufung. Die Brände in Griechenland und die europaweite Hitze am Mittelmeer beschäftigen die Welt auch heute. Tausende Menschen fliehen weiter vor den Waldbränden. Betroffen sind auch beliebte Ferienorte wie die Inseln Rhodos und Korfu. Das Auswärtige Amt hat einen Krisenstab eingerichtet. Sonderflüge sollten Touristen nach Hause bringen. In Bayreuth beginnen heute die berühmten Festspiele. Das Festival startet mit einer Neuinszenierung des Richard-Wagner-Werkes "Parsifal". Ab 15 Uhr werden hunderte prominente Gäste auf dem Grünen Hügel erwartet, der Vorhang hebt sich eine Stunde später. Nach der Aufführung gibt es einen Staatsempfang der bayerischen Landesregierung.

8:52 Uhr Tatort Albertinum - Früherer Schüler schreibt Buch über Missbrauch Aufklärungskommissionen, kirchliche Ermittlungen, Berichte, Aktenstapel - die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch und Misshandlungen in kirchlichen Einrichtungen kommt oft etwas bürokratisch daher. Dass hinter jedem Fall ein Schicksal steckt, ein Mensch, der oder die Fürchterliches erlebt hat, kommt dabei manchmal zu kurz. Ein früherer Schüler im katholischen Internat Albertinum in Gerolstein hat seine Geschichte jetzt aufgeschrieben. "Das ist der Ort, wo wir unsere Kindheit und Jugend verloren haben", sagt er. Die ganze eindrückliche Geschichte haben die Kollegen im Studio Trier: Gerolstein Missbrauch im katholischen Eifel-Internat Tatort Albertinum Gerolstein: Buch eines ehemaligen Schülers wirft Fragen auf 50 Jahre nach seiner Schulzeit in Gerolstein hat Marzellus Boos aufgeschrieben, was ihm im früheren katholischen Internat Albertinum von Priestern und Erziehern angetan wurde. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:37 Uhr Führerschein abgeben: So besser nicht! Das ist jetzt kein guter Tipp, um Autoverkehr zu vermeiden - eher etwas aus der Abteilung dreister Täuschungsversuch: Ein 50 Jahre alter Busfahrer ist am Montag bei der Polizei in Bingen vorstellig geworden - er wollte seinen Führerschein abgeben, weil er einen Monat Fahrverbot "absitzen" muss. Dumm nur, dass er den Beamten einen bereits abgelaufenen, ungültigen Führerschein unterjubeln wollte. Die Beamten bemerkten das und zogen stattdessen die aktuelle Fahrerlaubnis ein. Aber damit nicht genug, der Mann gab indirekt zu, dass er noch auf vier Rädern unterwegs war, obwohl das Fahrverbot bereits galt. Weil er Berufskraftfahrer ist, wurde die Fahrerkarte ausgelesen, um entsprechende Fahrten im betreffenden Zeitraum ermitteln zu können. Nun erwarten den Mann mehrere Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 25. Juli 2023 um 6:30 Uhr

8:19 Uhr Erdrutsch blockiert Bahnstrecke im Norden Und noch eine Bahnstrecke ist lahmgelegt - allerdings nicht wegen Kabelklaus. Schuld ist eher das derzeit nasse Wetter. Aktuell ist der Abschnitt zwischen Koblenz und Niederlahnstein gesperrt. Dort hat es nach Auskunft der Bahn einen Erdrutsch gegeben. Betroffen sind die Regionalbahnen RE 23 und 25. Auf jeden Fall kommt es dadurch heute den ganzen Tag noch zu Verspätungen und Umleitungen, teilweise fallen Verbindungen aus. Zwischen Andernach und Niederlahnstein fahren Ersatzbusse. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 25. Juli 2023 um 7:30 Uhr

8:09 Uhr KABS geht gegen Asiatische Tigermücke vor Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz KABS, geht ab heute in Germersheim mit mobilen Teams gegen die Asiatische Tigermücke vor. Wie die KABS mitteilt, werden Stechmückenfallen aufgestellt und Anwohner beraten. Die asiatische Tigermücke aus Fernost kann Krankheiten übertragen und vermehrt sich entlang des Rheins in Rheinland-Pfalz schnell, weil sie dort bei Hitze und Feuchtigkeit optimale Bedingungen vorfindet. Vor kurzem sei die asiatische Tigermücke auch in der Verbandsgemeinde Lingenfeld im Kreis Germersheim gesichtet worden, teilte die KABS mit. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 25. Juli 2023 um 6:30 Uhr

7:45 Uhr Kabeldiebe legen Eifelquerbahn lahm Im nördlichen Rheinland-Pfalz gibt es weiter Probleme bei der sogenannten Eifelquerbahn zwischen Andernach und Mayen. Am Stellwerk in Kruft hatten Diebe laut Polizei mehrere Kabel abgeschnitten und mitgenommen. Signale und ein Bahnübergang funktionieren deshalb nicht mehr. Die Reparatur wird nach Angaben der Bahn mindestens noch bis Mittwoch dauern. Auf dem 23 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Andernach und Mayen-Ost, wo sonst alle 30 Minuten pro Richtung ein Zug fährt, sind Ersatzbusse unterwegs. Die Bundespolizei in Trier ermittelt gemeinsam mit der Kriminalinspektion Koblenz Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 25. Juli 2023 um 6:00 Uhr

7:10 Uhr Abstimmung: Parkgebühren gegen Öffis 🅿️ 🚌 Eben hatten wir es ja schon mit den Parkgebühren. Da hätte ich mal eine Frage an euch: Die Abstimmung ist bereits beendet. Würdet ihr das Auto stehen lassen, wenn Parken teurer ist als die Öffis? Ja klar. Wenn Bus und Bahn günstiger sind, lass ich das Auto stehen. Dann spart man auch die Parkplatzsuche. 18,9%

Ich nehme immer das Auto, das ist praktischer - auch bei höheren Parkgebühren. 22,9%

Kommt darauf an, was ich zu erledigen habe. Manchmal muss das Auto mit. 58,2% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:55 Uhr 🚚 Die Verkehrslage im Land Der Betonmischer, der gestern die A65 bei Landau blockiert hat, ist inzwischen weggeräumt. Auf der A64 Luxemburg Richtung Trier steht in der Ausfahrt Trier ein defekter Lkw im Kurvenbereich. Und auf der A3 Köln Richtung Frankfurt hat es zwischen Neustadt/Wied und Neuwied einen Unfall mit zwei Lkw gegeben, die Strecke ist derzeit gesperrt. Was sonst los ist auf den Straßen im Land, könnt ihr hier nachlesen: SWR Verkehrsmeldungen

6:46 Uhr Reise wegen Waldbränden absagen - eure Rechte beim Stornieren! In Griechenland sind in Folge der anhaltenden Trockenheit weitere Großbrände ausgebrochen. Betroffen sind viele Ferienregionen - und Tausende Urlauberinnen und Urlauber. Auf Korfu evakuierten die Behörden in der Nacht den beliebten Ferienort Nisaki. Auch auf der Insel Evia und der Halbinsel Peleponnes wurden nach Angaben des Rettungsdienstes bedrohte Dörfer geräumt. Feuer auf Ferieninsel Rhodos Feuer auf Ferieninsel Rhodos: Albtraum statt Traumurlaub In Rhodos warten weiter viele Touristen darauf, ausgeflogen zu werden. Aus ihrem Traumurlaub haben die lodernden Flammen längst einen Albtraum gemacht. Hilfe kommt ausgerechnet vo… Auf Rhodos kämpft die Feuerwehr den siebten Tag in Folge gegen einen Großbrand. Viele Touristen wurden bereits ausgeflogen, in Berlin wurde im Auswärtigen Amt ein Krisenstab einberufen. Auf Rhodos befinden sich schätzungsweise noch 8.000 Menschen, die nach Deutschland zurückwollen. Angesichts der angespannten Lage wollen auch viele ihre Reise gar nicht erst antreten. Welche Rechte ihr habt, um euren Urlaub zu stornieren oder zu verschieben, haben wir auf Instagram zusammengestellt.

6:28 Uhr ⚽️ Traumstart für die DFB-Frauen - mit einer Rheinland-Pfälzerin! Die deutschen Fußballerinnen haben bei der WM in Australien und Neuseeland aber mal einen Start wie aus dem Lehrbuch hingelegt. 6:0 hieß es gestern Mittag deutscher Zeit am Ende im ersten Gruppenspiel gegen Marokko. Ja, auf dem Papier Außenseiterinnen, aber auch die muss man erst mal schlagen. Mit eine der Besten im DFB-Team war Jule Brand - in Germersheim geboren und in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg aktiv. Unser Sport-Experte Christian Döring hat sich das Spiel - und besonders Jule Brand - angeschaut. Video herunterladen (67 MB | MP4)

6:15 Uhr Welttag der Prävention gegen das Ertrinken Hättet ihr es gewusst? Heute ist - nein, kein Feiertag aus dem Kuriositätenkabinett, sondern der Welttag der Prävention gegen das Ertrinken (engl. World Drowning Prevention Day). Initiiert von den Vereinten Nationen (UNO) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), soll der Aktionstag dazu beitragen, über die Gefahren zu informieren und die Zahl der Toten bei Badeunfällen zu verringern. Ok, nun ist heute und den Rest der Woche nicht unbedingt Badewetter. Aber die Tipps, die meine Kolleginnen und Kollegen zusammengestellt haben, gelten ja trotzdem: RLP Prävention tödlicher Badeunfälle Schutz vor dem Ertrinken: Das gilt es zu beachten Im Südwesten gibt es jedes Jahr tödliche Badeunfälle. Seit 2021 haben die Vereinten Nationen den 25. Juli zum Welttag gegen das Ertrinken ausgerufen.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Mit Spritz-Drohnen im Weinberg: Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel lädt heute zur Vorführung "Innovativer Drohneneinsatz im Steillagenweinbau" ein. Das Projekt wird zusammen mit der Universität Koblenz, der AeroDCS GmbH und der Vereinigung ehemaliger Weinbauschüler Mosel e.V. vorgestellt. Am Koblenzer Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen 39-jährigen Angeklagten wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Februar ein Feuer in der katholischen Kirche in Wissen gelegt zu haben. Durch den Brand war unter anderem ein Hochaltar aus dem 18. Jahrhundert zerstört worden. Der Schaden soll sich insgesamt auf rund zwei Millionen Euro belaufen. Die Linken-Spitze will den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert als prominentes Gesicht für die Europawahl 2024 aufstellen. Trabert will sich heute zu einer möglichen Zukunft als EU-Parlamentarier äußern. Trabert kandidierte bereits 2022 als Parteiloser für die Linke für das Amt des Bundespräsidenten. Der Arzt kümmert sich seit Jahrzehnten um Arme und Obdachlose in Mainz, engagiert sich aber auch in der Flüchtlingshilfe. Er soll Platz vier der Liste zur Europawahl einnehmen.

6:03 Uhr ⛈ Eher trübe Wetteraussichten heute Gestern hab ich euch ja schon den Schirm empfohlen für die nächsten Tage - heute wird es nicht wirklich sommerlicher. Und mit maximal 20 Grad auch nicht gerade heiß. Hier und da kann es noch Schauer und Gewitter geben. Ob der Sommer diese Woche noch wiederkommt, weiß SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Video herunterladen (25,9 MB | MP4)