Die Menschen in Rheinland-Pfalz erwartet am Mittwoch erneut durchwachsenes Wetter. Nach einem recht trockenen Vormittag ziehen am Nachmittag von Westen her vermehrt Wolken auf. Es könne immer wieder Schauer geben, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage von gestern Abend. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 13 und 16 Grad.