Was ist am Wochenende und in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:43 Uhr Brand in Koblenzer Grundschule In der Nacht hat es im Koblenzer Stadtteil Goldgrube gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, konnte das Feuer im Eingangsbereich der Pestalozzi-Grundschule aber schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Kurz nach 1 Uhr hatten Anwohner Scheiben klirren hören und ein Feuer gemeldet. Der Schaden liegt laut Polizei nach ersten Erkenntnissen im hohen fünfstelligen Bereich. Die Schule ist zwar heute wieder geöffnet, aber es gibt einige Einschränkungen. Darüber berichtete SWR4 RLP am 9. Oktober 2023 um 6:30 Uhr.

6:35 Uhr Ruhige Lage auf den Straßen im Land Zum Start der neue Woche ist es auf den Straßen ruhig. Es liegen uns noch keine Meldungen über größere Staus oder Probleme vor. Ich drücke, die Daumen, dass das so bleibt.

6:27 Uhr Weltkriegsbomben in Wittlich entschärft Werfen wir einen kurzen Blick zurück auf den Sonntag: Im Wittlicher Stadtteil Wengerohr hat der Kampfmittelräumdienst gestern Vormittag zwei Weltkriegsbomben unschädlich gemacht. Weil der Fundort der beiden Bomben in der Nähe des Wittlicher Hauptbahnhofs lag, fuhren eine Zeit lang keine Züge. Um 11 Uhr war die Sache ohne Probleme erledigt und alle Bewohner konnten zurück in ihre Häuser. So sieht das Ergebnis aus: Die entschärften Bomben werden mit dem Bagger abtransportiert. SWR Florian Blaes Darüber berichtete SWR1 RLP am 8. Oktober 2023 um 12:00 Uhr.

6:10 Uhr Landtagswahl in Hessen: CDU klarer Sieger Seit der Nacht liegt das vorläufige amtliche Wahlergebnis der Landtagswahl in Hessen vor: Die CDU hat mit großem Vorsprung gewonnen. Nach Auszählung aller Stimmen holten die Christdemokraten um Ministerpräsident Boris Rhein 34,6 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD mit 18,4 Prozent. Sie lag vor der SPD mit 15,1 Prozent, den Grünen mit 14,8 und der FDP mit 5,0 Prozent. Linke und Freie Wähler verpassten mit 3,1 Prozent beziehungsweise 3,5 Prozent jeweils klar den Einzug in den Landtag. Die Wahlbeteiligung lag bei 66 Prozent.

6:03 Uhr Das Wetter: Weiter sehr warm Nach einem schönen, meist sonnigen Wochenende geht es heute so weiter. Denn die ungewöhnlich warme Luft aus dem Westen bestimmt auch heute unser Wetter. Dabei wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchsttemperaturen reichen von 20 Grad in der Eifel bis 25 Grad rund um Ludwigshafen. Also schon wieder T-Shirt-Wetter. Wann das wohl mal endet? Ich kann mich nicht erinnern, jemals dauerhaft so einen warmen Herbstanfang erlebt zu haben. Video herunterladen (27,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Vor dem Amtsgericht Frankenthal beginnt heute ein Prozess wegen Ausstellens falscher Gesundheitszeugnisse. Eine 45-Jährige aus Ludwigshafen soll im Februar 2022 in elf Fällen in einer Arztpraxis digitale Impfnachweise für Corona-Impfungen ausgestellt haben, ohne aber die Impfungen durchgeführt zu haben. Daraufhin hat sie die Abrechnung dieser bei der Kassenärztlichen Vereinigung veranlasst. Und ein Prozess läuft heute auch vor dem Landgericht Koblenz gegen einen 30-Jährigen wegen versuchten Mordes an einem Verkehrsteilnehmer. Während der Fahrt im Juni vergangenen Jahres soll es zwischen den beiden zu wechselseitigen, wiederholten Nötigungen gekommen sein, bis der mutmaßlich Geschädigte schließlich durch Querstellen seines Fahrzeuges die Fahrbahn blockiert und sich vor dem Fahrzeug des 30-Jährigen positioniert haben soll. Daraufhin soll der Angeklagte das Gaspedal seines Fahrzeuges durchgetreten haben und gegen den Mann gefahren sein. Wie steht es um die Sicherheit und Qualität der Lebensmittel in Rheinland-Pfalz? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Lebensmittelüberwachung jeden Tag. Heute stellt Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) die Jahresbilanz vor.