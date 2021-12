DarkMarket: Angeklagte schweigen vor Trierer Gericht

per Mail teilen

Das Urteil im so genannten Cyberbunker-Prozess liegt erst wenige Tage zurück. Schon gibt es das nächste Verfahren am Landgericht Trier. Denn durch die Ermittlungen zum Cyberbunker in Traben-Trarbach ist auch ein australisches Ehepaar aufgeflogen. Die beiden sollen einen illegalen Online-Marktplatz betrieben haben und stehen nun vor Gericht.