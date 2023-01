++ Glatte Straßen ++ Wieder Geldautomat gesprengt ++ 82-jähriger Autofahrer gestorben ++

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:10 Uhr Diskussion um Tempolimit Viel diskutiert wird zurzeit bei Instagramm eine Studie des Bundesumweltamtes, wonach wir durch ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen acht Millionen klimaschädlicher Gase einsparen könnten. Unsere Instagram-Userin "tine.wiese" sagt: "Ja, ich bin fürs Limit. Endlich weniger Abgase, weniger Stress und Unfälle durch Raser." Nutzer "marko_louis_philippe_klotz_" findet hingegen: "Völliger Blödsinn, auf vielen Autobahnen ist eh ständig Stau oder ähnliches."

8:00 Uhr Warum der Kältebus in Koblenz besonders gebraucht wird Dreimal die Woche ist der Koblenzer Kältebus unterwegs und verteilt das Nötigste an Wohnungslose. In diesem Winter gibt es für die Helfer besonders viel zu tun.

7:25 Uhr Straßen können glatt sein - Winterdienste im Einsatz Die Straßen können heute Morgen glatt sein. Nach Polizeiangaben gibt es vor allem in Eifel und Hunsrück überfrierende Nässe. In der Nähe von Prüm habe es einen Unfall gegeben. Die Streudienste sind laut Polizei im Einsatz. Fahrt vorsichtig, wenn ihr unterwegs seid! Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

7:20 Uhr 14 tote Schlangen gefunden In der Nähe des Sportplatzes in Konz-Niedermennig sind gestern 14 tote Schlangen gefunden worden. Laut Polizei befanden sich die Königs-Pythons in Tüten und Kisten, die neben einem Altkleidercontainer abgestellt waren. Wegen der kalten Temperaturen seien alle 14 Schlangen erfroren. Wer die Schlangen ausgesetzt hat, ist nicht bekannt. Gesucht werden Zeugen, die am Samstagabend oder in der Nacht zum Sonntag Beobachtungen gemacht haben.

7:10 Uhr Geldautomat in Niederzissen gesprengt Wieder ein Geldautomat gesprengt, diesmal in Niederzissen: Inwieweit das Gebäude durch die Sprengung beschädigt wurde und wieviel Geld die Täter erbeuten konnten, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Sie sucht zudem nach Zeugen, die in der Nacht möglicherweise etwas Verdächtiges bemerkt haben. Es ist ein erneuter in einer Serie an Geldautomaten-Sprengungen im Land. Wie schwer ein solcher Überfall die Anwohner im Anschluss belastet und was unter anderem die Politik gegen diese Verbrechen tun will, dazu gibt es hier mehr.

6:45 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Klingt sperrig, ist aber spannend: Der Bundesfinanzhof verkündet heute sein Urteil über die Solidaritätszuschlag. Geklagt hat ein Ehepaar aus Aschaffenburg. Der Soli war nach der Wiedervereinigung eingeführt worden, um die damaligen Sonderlasten stemmen zu können. Mittlerweile zahlen ihn nur noch Top-Verdiener, darunter viele Inhaber kleinerer Firmen. Das sei verfassungswidrig, sagen die Kläger. Jetzt wird es wirklich knapp: Am Dienstag, also morgen, läuft die Frist für die Abgabe der neuen Grundsteuererklärung ab. Tipps zum Ausfüllen haben wir hier. Nach dem überraschenden Sieg bei der Weltmeisterschaft in Indien kommen unsere deutschen Hockey-Helden heute in die Heimat zurück. Wer den Sieg mit unserer Nationalmannschaft mitfeiern möchte, muss nach Köln ins Clubhaus Rot-Weiss fahren. Dort findet am Abend um 21 Uhr ein Empfang statt.

6:40 Uhr Mann flüchtet mit Auto vor der Polizei Nach einer wohl gut gemeinten Hilfsaktion erwarten einen Autofahrer gleich mehrere Strafanzeigen. Die Polizei war auf den Mann auf der B9 bei Frankenthal aufmerksam geworden, weil er auf dem Standstreifen versuchte, die Autopanne seiner Lebensgefährtin zu beheben. Als er den Streifenwagen sah, stieg er in sein Auto und flüchtete. Nach einer Verfolgungsjagd in Richtung Speyer wurde er gestoppt. Anschließend stellte die Polizei bei ihm 0,5 Promille Alkohol im Blut fest, zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. Außerdem waren die Nummernschilder seines Autos gestohlen. Auch seine Lebensgefährtin hatte Betäubungsmittel konsumiert und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Frankenthal Mann flüchtet vor Polizei Erst Pannenhilfe, dann Verfolgungsjagd bei Frankenthal Ein Mann ist am Wochenende mit seinem Auto vor der Polizei geflüchtet. Nach Angaben der Polizei versuchte er sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

6:25 Uhr Der sportliche Rückblick Wir schauen kurz gemeinsam zurück auf zwei Sport-Ereignisse von Gestern: Das neue Jahr ist nur wenige Wochen alt und schon sind wir Weltmeister. Der Dank dafür geht an unsere Hockey-Herren, die zum ersten Mal seit 17 Jahren wieder triumphiert haben. Und wie spannend war bitte das Finale? Mit 5:4 nach Penaltyschießen gewannen die Deutschen das Spiel in Indien gegen Titelverteidiger Belgien. Für Deutschland ist es nach 2002 und 2006 der dritte WM-Titel im Hockey. Nach sechs sieglosen Spielen wieder in der Erfolgsspur ist der FSV Mainz 05. Dabei nicht zu stoppen der überragende Karim Onisiwo. 5:2 lautete der Endstand gegen den VfL Bochum. So kann es weiter gehen.

6:10 Uhr 82-jähriger Autofahrer kommt ums Leben Bei Andernach hat sich in der Nacht ein tragischer Unfall ereignet, bei dem ein 82-jähriger Mann ums Leben gekommen ist. In einer leichten Rechtskurve auf der L82 von Ettringen in Fahrtichtung Bell war er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und frontal in die Mauer einer Garage gekracht. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Der 82-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Polizeidirektion Mayen

6:06 Uhr Das Wetter am Montag - Aufpassen! Es kann glatt sein! Verabschiedet euch erst mal von dem sonnigen Winterwetter vom Sonntag. Die Sonne macht sich rar, sagt Wetterexperte Karsten Schwanke. Es wird nass: Der Montag beginnt stellenweise mit Regen, in der Pfalz ist Schnee möglich. Achtung, es kann im Berufsverkehr glatt werden. Ab dem Nachmittag wird es milder. Video herunterladen (4,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Bahnlärm ist eines der großen Probleme im Mittelrheintal. In Weißenthurm findet der Spatenstich für neue Lärmschutzwände entlang der Bahnschienen statt. Sie sollen über insgesamt 27 Kilometer errichtet werden. Vor dem Landgericht Koblenz beginnt am Vormittag ein Prozess wegen schwerer Brandstiftung in einer Koblenzer Altenpflegeeinrichtung. Eine Frau soll im vergangenen August einen künstlichen Tannenbaum in ihrem Zimmer angezündet haben. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand. In Kaiserslautern beginnt das Literaturfestival. Bis zum 5. Februar wird es vielseitige Veranstaltungen geben, unter anderem eine musikalisch Lesung mit der Schauspielerin Corinna Harfouch und eine Lesung von Elke Heidenreich.