Prozess gegen "Vereinte Patrioten" startet am 17. Mai

Fünf Mitglieder einer bewaffneten Gruppe aus "Reichsbürgern" und "Querdenkern" müssen sich ab 17. Mai vor Gericht verantworten. Das gab das Oberlandesgericht Koblenz am Mittwoch bekannt.

Weitere Verhandlungstermine seien regelmäßig bis Januar 2024 angesetzt, so das Gericht. Laut Anklage wollten die vier Männer und eine Frau in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen und damit den Sturz der Bundesregierung und der parlamentarischen Demokratie herbeiführen. Todesopfer hätten die Angeklagten dabei in Kauf genommen. Einer der Angeklagten stammt aus Neustadt an der Weinstraße.

Auch frühere Lehrerin unter Angeklagten

Spätestens Mitte Januar 2022 sollen sie sich zu der Gruppierung "Vereinte Patrioten" zusammengeschlossen haben. Die Angeklagte Elisabeth R. soll deren Ideologie maßgeblich geprägt haben. Es handelt sich um eine pensionierte Gymnasiallehrerin, die früher evangelische Religion in Mainz unterrichtete und zuletzt in Sachsen gelebt hat.

Der Ideologie der Angeklagten zufolge existiert das Deutsche Reich auf Grundlage der Verfassung von 1871 weiter. Daher müsse wieder ein autoritär geprägtes Regierungssystem nach dem Vorbild des Deutschen Kaiserreichs etabliert werden.

"Blackout", Lauterbach-Entführung, Staatsstreich

Die Gruppierung soll einen dreistufigen Aktionsplan entworfen haben: Zunächst sollte durch die Beschädigung oder Zerstörung wichtiger Einrichtungen zur Stromversorgung ein längerdauernder bundesweiter Stromausfall, ein Blackout, verursacht werden.

Dann sollte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewaltsam entführt werden - gegebenenfalls auch seine Personenschützer getötet werden. Nach der Vorstellung der Angeklagten resultierten daraus bürgerkriegsähnliche Zustände. Diese sollten es der Vereinigung schließlich ermöglichen, in Berlin öffentlichkeitswirksam eine "konstituierende Versammlung" anzuberaumen. Diese würde die bisherige Regierung offiziell absetzen und eine neue "Führungsperson" bestimmen.

Zur Realisierung ihrer Umsturzpläne sollen Mitglieder der Gruppe unter anderem in verschiedenen Telegram-Chatgruppen nach Unterstützung gesucht haben, so die Anklage. Zudem sollen sie versucht haben, Waffen und Sprengstoff für die Vereinigung zu beschaffen.

Verdächtige im vergangenen Jahr gefasst

Vor rund einem Jahr wurde die Organisation in einer bundesweit koordinierten Operation zerschlagen. Die vier Männer im Alter zwischen 44 und 56 Jahren wurden im April festgenommen, die 75-jährige Elisabeth R. im Oktober 2022. Alle fünf befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Konkret wird ihnen vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Sie werden der Vorbereitung eines "hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund" verdächtigt.