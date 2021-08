per Mail teilen

Die Gemeinde Kordel in der Nähe von Trier wurde schwer vom Hochwasser getroffen. Auch hier ist das Ausmaß der Zerstörungen groß. Im Ortskern sind sowohl Privathäuser als auch Geschäfte und Banken betroffen. In einer Apotheke, Pizzeria und einem Friseursalon sind alle Möbel zerstört. Eine Kosmetikerin hat alles verloren, macht aber jetzt in der Garage weiter.