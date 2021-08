Gesundheitsminister Jens Spahn ist heute zu Wahlkampfterminen nach Ludwigshafen, Schifferstadt und Herxheim gekommen - und sah sich Rücktrittsforderungen und Beleidigungen ausgesetzt.

In Ludwigshafen haben am Vormittag rund 40 Demonstranten gegen den Besuch von Bundesgesundheitsminister Spahn demonstriert. Mit Plakaten und Gesängen machten sie lautstark auf sich aufmerksam. Den Parolen nach zu urteilen, ist zumindest ein Teil der Demonstranten dem Lager der Impfgegner zuzuordnen. Auch Journalisten wurden beschimpft. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit etwa einem Dutzend Beamten im Einsatz.

Erst flogen die Beleidigungen, dann die Fäuste

Der Polizei zufolge kam es am Rande der Veranstaltung zu einer Auseinandersetzung: Ein 57-Jähriger hatte demnach versucht, die Versammlungsteilnehmer zu fotografieren. Eine Frau und ein Mann – 44 und 43 Jahre alt – hätten ihn deswegen beleidigt. Der Fotograf antwortete laut Polizei mit einem Faustschlag und verletzte den 43- Jährigen leicht.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei einem Wahlkampfauftritt in Ludwigshafen. Vor der Tür: Rund 30 Demonstranten, die lautstark gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstrieren. SWR

In Schifferstadt erwartete Spahn dann eine ähnliche Situation. Die Polizei spricht von insgesamt 50 Demonstranten an der zweiten Station von Spahns Tour. Dort wurden spontan Bauzäune zwischen den Versammlungsteilnehmern und dem Veranstaltungsort errichtet. Eine 56-Jährige beleidigte den Bundesminister laut Polizei, als er an der Örtlichkeit eintraf. Insgesamt habe man zwei Beleidigungsanzeigen aufgenommen und eine Sachbeschädigung an einem Wahlplakat registriert. Darüber hinaus seien zwei Personen des Platzes verwiesen worden.

Letzter Stopp: Herxheim

Die letzte Wahlkampfveranstaltung in Herxheim verlief laut Polizei störungsfrei. Spahn besuchte die Pfalz im Rahmen seiner Wahlkampf-Tour. Er versprach dabei, dass es keinen weiteren Lockdown in Deutschland geben werden. Die Einschränkungen für Geimpfte sollen aufgehoben werden.