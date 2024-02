per Mail teilen

Etwa 70 bis 80 Landwirte hatten sich nach Polizeiangaben in Bingen vor dem Aldi-Lager versammelt. Die Landwirte luden auch Heuballen ab. Einer der Heuballen ging in Flammen auf. Wie sich das Feuer entzündete, ist noch unklar. Seit Wochen protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen Sparpläne der Bundesregierung. Gegen 3 Uhr beendeten die Landwirte die Blockade und zogen ab.