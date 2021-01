Mitten in der Corona-Pandemie schauen wir in eine rheinland-pfälzische Partnerstadt oder -gemeinde. Die Partnergemeinde von Oberwesel, Chablis, liegt in Frankreich. So schlimm Corona auch sein mag und so schlimm die Krise auch in Frankreich zuschlägt - in Chablis trösten sich viele mit der Arbeit draußen. mehr...