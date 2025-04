Fast 900 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr beim Landeswettbewerb "Jugend Forscht" mitgemacht. Am Donnerstag wurden in Ludwigshafen die Sieger in den verschiedenen Fachgebieten gekürt. Die Gewinner dürfen sich Hoffnungen für den Bundeswettbewerb machen, der im Mai in Hamburg stattfindet.