Schon ein Monat nach dem Start der kostenlosen Corona-Tests geht einem großen Testzentrenbetreiber finanziell die Luft aus. Das habe aber keine Auswirkungen auf das Testangbot, versichert versichert die rheinland-pfälzische Landesregierung

Dem Koordinator des rheinland-pfälzischen Projektes "Testen für Alle", Detlef Placzek (SPD), zufolge, sollen nur zwei Testzentren eines Anbieters im Land geschlossen werden. "Wir haben insgesamt aber 1.075 Teststellen , mit ganz unterschiedlicher Struktur, deswegen wird das im Großen und Ganzen keine Auswirkungen auf das Bundesland Rheinland-Pfalz haben", so Placzek. Ihm sei auch keine andere Firma bekannt, die ebenfalls über Finanzierungsprobleme klage.

Auch der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV) sind keine weiteren Anbieter bekannt, die in einer ähnlichen Situation stecken. Man wolle zwar nicht ausschließen, dass die Vorfinanzierung auch in anderen Fällen Probleme bereite, bislang sei dies aber noch nicht an die KV herangetragen worden, sagte ein Sprecher.

Vorfinanzierung kostenloser Bürgertests Problem für Covimedical

Covimedical, der Betreiber der Webseite "15minutentest.de" und der beiden Testzentren, vergibt in Mainz vorerst keine Termine mehr für kostenlose Corona-Schnelltests. Am Standort in Ahrweiler konnten am Freitagmittag aber noch Termine gebucht werden.

Grund für den teilweisen Terminstopp sind offenbar finanzielle Probleme. In einer Mitteilung heißt es: "Eine Herausforderung für CoviMedical ist die Zwischenfinanzierung der Bürgertests." Das Unternehmen sei seit deren Einführung mit einem höheren siebenstelligen Betrag in Vorleistung gegangen. Nun sei eine weitere Finanzierung aus eigenen Mitteln nicht mehr möglich.

Rheinland-Pfalz bietet Hilfe an

Die Abrechnung der kostenlosen Corona-Tests, die alle Bürgerinnen und Bürger seit dem 8. März einmal wöchentlich machen können, erfolgt über die Kassenärztlichen Vereinigungen. Da Covimedical seinen Firmensitz in Hessen habe, sei man prinzipiell nicht in das Verfahren involviert, sagt Testkoordinator Placzek. Trotzdem habe er angeboten, "Schnelltests aus dem Landesbestand zur Verfügung zu stellen, damit der Betrieb nicht eingestellt werden muss".

Der rheinland-pfälzische Koordinator des Projektes "Testen für Alle" Detlef Placzek (SPD) SWR

Das sei aber von Covimedical nicht angenommen worden. Zur Begründung habe es geheißen, dass die Firma andere Tests nutze. Die rheinland-pfälzischen Tests passten demzufolge nicht in die vorhandenen Prozesse. "Das ist eine unternehmerische Entscheidung, aber ich habe darum gebeten, das noch einmal zu prüfen, und notfalls den Prozess umzustellen", sagt Placzek.

Finanzierung von Testzentren Thema bei nächster Gesundheitsministerkonferenz

Derzeit treten private Anbieter bei den kostenlosen Bürgertests in Vorleistung. Die Auslagen können sie monatlich mit der KV abrechnen. Bis das Geld jedoch ausgezahlt wird, können einige Wochen vergehen. In Rheinland-Pfalz hat das "Testen für Alle" etwa am 8. März begonnen. Die KV prüft derzeit alle Meldungen und rechnet mit der ersten Auszahlung am 22. März.

Dieses Finanzierungsmodell hat Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) bei der nächsten Gesundheitsministerkonferenz auf die Tagesordnung gesetzt. Dort sollen Alternativen wie Vorfinanzierungen oder Abschlagszahlungen beraten werden, damit Teststellen nicht mehr so lange auf ihr Geld warten müssten.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Freitag, das Problem sei bekannt und es werde an Lösungen gearbeitet. "Wir wollen die Testinfrastruktur auf jeden Fall erhalten", sagte er bei der Bundespressekonferenz am Freitag.