In Rheinland-Pfalz soll es noch mindestens bis zum 22. Januar Fernunterricht geben. Die technische Umsetzung bereitet aber nach wie vor Schwierigkeiten. Schulen, Kinder und Eltern sind genervt. Am Dienstag befasst sich der Bildungsausschuss mit der Situation.

Bei Julia Rubin gibt es zu Hause aktuell dreifachen Stress: Ihre Söhne gehen in die fünfte, siebte und zehnte Klasse einer weiterführenden Schule in Mainz. Eigentlich. Denn im Moment sitzen sie, wie fast alle Schüler in Rheinland-Pfalz, zu Hause vor dem Laptop und haben Fernunterricht.

Konzentration beim Fernunterricht? Fehlanzeige!

"Es ist total anstrengend", sagt Rubin. Zum einen würde von den Schülern erwartet, dass sie ganz viel alleine machen. Zum anderen versage immer wieder die Technik, vor allem die Online-Plattform Moodle. Darüber werden zum Beispiel Hausaufgaben hochgeladen. Doch das funktioniere eben nur manchmal. Und das habe Folgen: "Meine Söhne können nicht konzentriert zwei oder drei Stunden lang Hausaufgaben machen, ihre Arbeiten ins System laden und Feierabend machen", erzählt Rubin.

Stattdessen richte sich alles danach, wann Moodle funktioniere. Manchmal müssten in so einem Zeitfenster dann in aller Hast Arbeiten beendet und hochgeladen werden. Oder das andere Extrem: Letztens sei es erst abends um 23 Uhr möglich gewesen, die Arbeiten abzuschicken. "Die Kinder haben keine Kontinuität, keinen geregelten Tag, können nicht abschalten."

Die digitale Lernplattform Moodle Moodle ist ein Lernmanagementsystem, über das Schüler und Lehrer online miteinander in Kontakt treten. Darin können Lerngruppen eingerichtet, Aufgaben verteilt und dann bearbeitet zurückgegeben werden. Schüler und Lehrer können in Foren miteinander diskutieren und Informationen austauschen. Zudem gibt es eine Art Chatfunktion. Die Lernplattform ist bislang an rund 900 Schulen in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Das nichtkommerzielle Open-Software-Projekt wurde seit den coronabedingten Schließungen der Schulen im vergangenen Jahr verstärkt genutzt. Moodle soll auch in den neuen Schulcampus Rheinland-Pfalz integriert werden, der ab März an allen 1.600 Schulen des Landes eingeführt werden soll.

Manchmal bleibt nur das Arbeiten in der Nacht

Rudolf Müller-Keßeler, Leiter des Gymnasiums Traben-Trarbach an der Mosel, hat ähnliche Erfahrungen mit Moodle gemacht. "Die Ausfälle behindern massiv den Unterricht", sagt er. "Wenn man nicht kommunizieren kann, leidet die Qualität." Er selbst habe auch schon in der Nacht Aufgaben ins System geladen, weil es dann eben gerade einmal funktioniert habe. "Von den Schülern kann man aber natürlich nicht verlangen, dass sie nachts vor dem Laptop sitzen."

Man habe es auch mit alternativen Kommunikationsmethoden versucht, etwa über E-Mail. Individuallösungen seien vom Land jedoch nicht gewünscht. Müller-Keßeler kritisiert vor allem, dass sich das Land nicht schon viel früher um mehr Serverkapazitäten und eine bessere Ausstattung der Schulen gekümmert habe. Probleme mit den Plattformen seien nicht oder viel zu spät kommuniziert worden, etwa bei dem großen Systemausfall von Moodle am ersten Schultag im neuen Jahr.

Möglicher Hackerangriff legte Online-Plattform lahm

Vergangenen Montag waren die Server der Online-Plattform zeitweise landesweit gar nicht erreichbar gewesen. Laut Bildungsministerium steckte dahinter ein Hackerangriff, mit dem sich aktuell das Landeskriminalamt beschäftige.

Nur auf diesen Hackerangriff sind die Probleme bei Moodle jedoch nicht zurückzuführen, was die anhaltenden Ausfälle zeigen. Das zuständige Pädagogische Landesinstitut teilte am Montag mit, dass es vor allem zu Stoßzeiten am Vormittag aktuell weiterhin zu Einschränkungen komme. Die Unterrichtsvorbereitung solle deshalb am besten außerhalb dieser Zeiten stattfinden.

Es seien jedoch seitdem weitere Serverkapazitäten zugeschaltet, Prozesse optimiert und Abwehrmaßnahmen gegen potenzielle Hackerangriffe verstärkt worden. Zudem habe man bereits nach dem ersten Lockdown im Frühjahr mit einem Umzug der Server damit begonnen, für mehr Kapazitäten zu sorgen. "Wir sind daher optimistisch, dass es uns bald gelingt, das System auch am Vormittag deutlich stabiler aufzustellen", teilte eine Sprecherin des Landesinstituts dem SWR mit.

Auch in Baden-Württemberg gab es zum Schulbeginn Probleme

Dass Rheinland-Pfalz nicht das einzige Bundesland ist, in dem der Fernunterricht momentan Schülern, Eltern und Lehrern einiges an Nerven kostet, wurde am Montag in Baden-Württemberg deutlich. Dort kam es zum Schulstart nach den Weihnachtsferien ebenfalls zu einem großflächigen Totalausfall von Moodle. Ein Hackerangriff sei dort jedoch nicht ursächlich gewesen.

Moodle ist zudem nicht die einzige Online-Plattform, die Probleme bereitet. An vielen Schulen in Rheinland-Pfalz kommt auch die Schul-App "Sdui" eines Unternehmens aus Koblenz zum Einsatz. Sie ermöglicht digitalen Unterricht und digitale Elternsprechzeiten. Es können damit zudem Unterrichtsmaterialien, Hausaufgaben, Elternbriefe und andere Dokumente digital geteilt werden.

Unternehmensgründer Daniel Zacharias teilte mit, er bedauere, dass die App momentan nicht einwandfrei funktioniere. Man sei dabei, die Probleme zu beheben. Die Serverleistung sei bereits seit Monaten kontinuierlich gesteigert worden und theoretisch auch ausreichend. Allerdings seien "Server-Strukturen sogar bei den Großanbietern aus Deutschland nicht auf derartige Anforderungen ausgelegt, wie wir sie in der aktuellen Zeit erleben", so Zacharias.

Bildungsausschuss befasst sich mit Pannen rund um Fernunterricht

Mit den Pannen rund um den Start des Fernunterrichts nach den Weihnachtsferien wird sich nun am Dienstag der Bildungsausschuss des rheinland-pfälzischen Parlaments beschäftigen. Dann sollen unter anderem die Überlastungsprobleme der Server diskutiert werden. Die Landtagsopposition hatte zuvor kritisiert, dass man sich viel früher gegen Überlastungsprobleme hätte schützen können.

Außerdem soll noch einmal der mutmaßliche Hackerangriff zur Sprache gebracht werden, an dem die Landtagsopposition Zweifel geäußert hatte. "Es wird sich zeigen, ob sich der Hackerangriff nicht als bloße Schutzbehauptung der Landesregierung entpuppt", hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf vergangene Woche gesagt. Es sei zu fragen, warum die Landesregierung das System nicht rechtzeitig auf Herz und Nieren getestet habe.