Probleme mit neuer Software: Schulen bekommen Aufschub

Die Schulen in Rheinland-Pfalz bekommen erneut mehr Zeit, mit einem neuen Verwaltungsprogramm "edoo.sys" zu arbeiten, weil die Software Probleme macht. Der Lehrerverband VBE Rheinland-Pfalz kritisiert die Einführung.

Die Schulen haben nun bis Dezember Zeit, die umfangreichen Daten von Schülern und Lehrkräften in das Programm einzupflegen. Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder Kritik daran gegeben hatte, wurde die Abgabefrist vom Bildungsministerium zunächst bis Ende Oktober verlängert und nun noch einmal um fünf Wochen bis zum 6. Dezember.

Einige Schulen und auch Gewerkschaften klagten über große Probleme beim Eingeben der Daten in das System. Das Bildungsministerium spricht von einer Reihe technischer Fragen, die sich bei der erstmaligen Eingabe der Daten ergeben hätten.

Probleme schon in der Erprobungsphase von edoo.sys in RLP

Der Lehrerverband VBE Rheinland-Pfalz hatte bereits vor zehn Tagen kritisiert, die dem Verwaltungsprogramm zugrunde liegende Software habe sich schon in der Erprobungsphase als fehlerhaft herausgestellt - sie bedeute eine deutliche Mehrbelastung für die Schulleitungen.

Unzählige Hinweise auf die Probleme seien in den letzten Jahren, Monaten und Wochen in den Wind geschlagen worden, so der VBE. Der Verband fordert ein Ende der verpflichtenden Nutzung der Software sowie mehr Anrechnungsstunden für die Schulleitungen, die mit deutliuch gestiegenen Verwaltungsaufgaben belastet seien.