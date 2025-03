Alle Kinder, mit und ohne Behinderungen, haben das Recht, zusammen aufzuwachsen und zu lernen - so steht es im Bundesteilhabegesetz. In Kitas und Schulen in Rheinland-Pfalz hakt es aber häufig bei der Umsetzung der Inklusion.

Bei Familie Reinecke aus Mainz startet der Tag musikalisch: Tochter Raffaela setzt sich kurz ans Klavier, bevor sie sich allein auf den 800 Meter langen Weg zur Schule macht. Die 15-Jährige hat das Down-Syndrom (Trisomie 21) und geht in die neunte Klasse der Integrierten Gesamtschule Europa in Mainz - gemeinsam mit Schülern ohne Behinderung.

Raffaela bekommt dieselben Aufgaben wie ihre Mitschüler, aber etwas mehr auf sie zugeschnitten. Außerdem wird sie von ihrer Integrationskraft Vanessa unterstützt. Das ist jedoch nicht selbstverständlich. Integrationskräfte (I-Kräfte) werden überall gesucht - auch in Rheinland-Pfalz. "Teilweise hatten wir jede Woche jemand Neues, wenn überhaupt jemand da war", sagt Raffaelas Mutter.

Was ist eine Integrationskraft?

I-Kräfte können pädagogisch ausgebildete Fachkräfte sein, oftmals sind es aber Quereinsteiger ohne Fachqualifikation, sogenannte Integrationshelfer . Sie betreuen Kinder mit unterschiedlichen Diagnosen wie Autismus, ADHS oder körperlichen Behinderungen. Und helfen ihnen ganz praktisch, zum Beispiel indem sie ihnen beim Schreiben die Hand führen oder sie beruhigen. So können auch Kinder mit Behinderungen Regelschulen und -kitas besuchen. Das sieht die UN-Behindertenrechtskonvention so vor.

Was verstehen die UN unter Recht auf Teilhabe? Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) stellt klar, dass Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ein Menschenrecht ist. Die UN-BRK konkretisiert außerdem grundlegende Menschenrechte für die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen. Sie haben das Recht, an allen Bereichen des öffentlichen Lebens teilnehmen zu können, ohne Barrieren und Diskriminierung. Der Grundgedanke dahinter ist die Inklusion. Deutschland hat die UN-BRK 2009 ratifiziert und sich damit unter anderem dazu verpflichtet, dass "Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden (...)." Gesetzlich verankert wurde dieses Recht mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) . Darin ist auch vorgesehen, dass Kinder mit Behinderungen die Möglichkeit haben sollen, Regelschulen und -Kitas zu besuchen.

Die Landesregierung betont: Integrationshelfer sind keine Zweitlehrer. Trotzdem berichten mehrere betroffene Familien dem SWR, dass es öfter vorkommt, dass Integrationshelfer Kindern bei Schulaufgaben helfen müssten. Die Landesregierung will daher mehr Förderschullehrer und Erzieher ausbilden und hat dafür auch einen neuen Studiengang an der Uni Koblenz geschaffen. Aber: "Alle diese Maßnahmen brauchen Zeit, um entsprechend in der Breite zu wirken", so das Bildungsministerium.

Wie viele Integrationskräfte gibt es im Land?

Die Zahl der I-Kräfte in Rheinland-Pfalz lässt sich nicht genau beziffern, weil sie bei vielen verschiedenen Trägern und Kommunen angestellt sind. Klar ist aber, dass immer mehr gebraucht werden. Nach Angaben der Kommunen wurden im Laufe der vergangenen Jahre immer mehr I-Kräfte bewilligt. Im Landkreis Birkenfeld hat sich die Zahl seit 2019 verdreifacht. Der Kreis sagt, dafür stünden aktuell nicht ausreichend Helfer zur Verfügung.

In Zweibrücken dauert es momentan etwa zwei bis vier Monate, bis der Sozialdienst eine I-Kraft gefunden hat. Und im Landkreis Trier-Saarburg können etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen, bei denen ein Bedarf besteht, nicht versorgt werden. Wie groß der Mangel ist, ist aber regional unterschiedlich. In Koblenz habe sich die Lage inzwischen entspannt, so die Stadtverwaltung.

Fachkräftemangel als größte Herausforderung

Auch die Lebenshilfe Rheinland-Pfalz sieht den Fachkräftemangel bei I-Kräften als das größte Problem. Sie ist einer der größten Träger, der Integrationskräfte beschäftigt. Landesgeschäftsführer Sven Friedrich sagt, der Bedarf an Integrationshilfen steige seit Jahren kontinuierlich an: "Man kann fast sagen: Es explodiert." Dass sich diese Entwicklung in absehbarer Zeit verlangsamen oder gar umkehren könnte, hält er für unwahrscheinlich.

Der Personalmangel führt auch dazu, dass es oft keinen Ersatz gibt, wenn eine I-Kraft ausfällt. Schlimmstenfalls können Kinder mit Behinderungen dadurch nicht zur Schule gehen - trotz Schulpflicht. Auf Anfrage des SWR erklärt das Bildungsministerium, das sei nur dann hinnehmbar, wenn ohne die I-Kraft die Gefahr bestehe, dass das betroffene Kind sich selbst oder seine Mitschüler verletzt. Auch das Recht der Klassenkameraden auf einen ordnungsgemäßen Unterricht sei "höher einzustufen als das Recht des betroffenen Kindes auf Teilnahme am Unterricht".

Lösungsansatz : Team statt Einzelkämpfer

Wegen des Fachkräftemangels probieren einige Träger neue Konzepte aus, bei denen nicht mehr auf die klassische Eins-zu-eins-Betreuung gesetzt wird. Stattdessen werden feste Teams von Schulbegleitern eingesetzt, bei denen nicht mehr eine Kraft für ein bestimmtes Kind verantwortlich ist. Praktiziert wird das unter anderem an Schulen in Trier, Kaiserlautern, Speyer und Bad Dürkheim.

An der August-Becker-Grundschule in Neustadt werden aktuell 18 Kinder von 17 Mitarbeitern betreut. Die Lebenshilfe sieht das Modell nicht als Allheilmittel gegen den Fachkräftemangel, aber dadurch sei gewährleistet, dass alle Kinder weiter betreut werden, auch wenn eine I-Kraft mal krank werde. Durch die Vernetzung der I-Kräfte wisse jeder über jedes der Kinder Bescheid und könne bei Bedarf einspringen.

Familien leiden unter langen Bewilligungsverfahren

Bei vielen Familien fangen die Probleme aber sogar noch früher an. Schon das Bewilligungsverfahren, um eine I-Kraft zu bekommen, kann lange dauern. Denn um Unterstützungsleistungen zu beantragen, braucht es ein Gutachten über die individuellen Bedürfnisse des Kindes. Und auch bei den Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ), die diese Gutachten erstellen, ist die Warteliste lang.

Warum sind die Wartelisten bei Sozialpädiatrischen Zentren so lang? In Rheinland-Pfalz gibt es acht Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ). Dort arbeiten Ärzte und andere Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen, zum Beispiel Psychologen, Kinderärzte, Ergotherapeuten oder Heilpädagogen. Sie untersuchen, betreuen und behandeln die Kinder und Jugendlichen und beraten auch deren Eltern. Weil immer mehr Kinder an die Zentren verwiesen werden, gibt es dort mittlerweile Wartezeiten von sechs bis neun Monaten, sagt Thomas Voß, Sprecher der LIGA Sozialpädiatrische Zentren in Rheinland-Pfalz. Allein im vergangenen Jahr habe es in den SPZ 4.600 Erstvorstellungen gegeben.

Ellen Kubica (Grüne), Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, kennt diese Probleme: "Es beschäftigt mich sehr, dass es mitunter zulasten der Schulpflicht und dem Recht auf Bildung der Kinder geht." Auch im Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sei das Thema. Sie sehe aber auch, dass die Landesregierung sich sehr darum bemühe, bei der Inklusion in Kitas und Schulen voranzukommen.

Zukunft spezialisierter Fördereinrichtungen

Laut Landesregierung sollen Integrative Kitas und Förderschulen parallel zur Inklusion in Regelschulen und -Kitas weiterbestehen. Trotzdem sorgen sich Eltern, Träger und Wohlfahrtsverbände um die Zukunft der Fördereinrichtungen. Kubica sieht diese Parallelstrukturen hingegen kritisch. Das sei weder finanziell sinnvoll, noch entspreche es den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention: "Zielrichtung sollte die inklusive Struktur sein."

So, wie an der IGS Europa in Mainz, wo Raffaela zusammen mit ihren Freundinnen zur Schule gehen kann. Ihre Mutter sagt, dass Inklusion gelinge, sei nicht selbstverständlich. In Raffaelas Fall stecke dahinter auch die Bereitschaft ihrer Freunde, der Lehrer und ihrer I-Kraft: "Wenn alle irgendwie wollen, dann klappt das auch."