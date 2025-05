Mit Kies aus dem Rhein, einem düsteren Stoff und einem hochkarätigen Ensemble starten die Nibelungen-Festspiele 2025 in Worms in die heiße Phase. Am Dienstag fand die erste Leseprobe für das neue Stück "See aus Asche" statt. Mit dabei: Jasmin Tabatabai und Wolfram Koch, der eigens für Regisseurin Mina Salehpour eine Ausnahme macht.