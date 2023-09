Pro Familia: Schwierige Situation für Frauen in der Region Trier

Die Beratungsstelle Pro Familia in Trier fordert anlässlich des Safe Abortion Day ein besseres Angebot in der Region für Frauen, die abtreiben wollen. Bisher ist es nicht möglich, in Trier Schwangerschaftsabbrüche vornehmen zu lassen.

Zwar gebe es seit kurzem zwei Arztpraxen in der Region, die einen Schwangerschaftsabbruch mit Tabletten anbieten, sagte eine Beraterin von Pro Familia Trier. Aber die meisten Frauen würden sich für einen operativen Eingriff unter Vollnarkose entscheiden. Dafür müssten die Frauen aber bis in Saarland fahren, weil es in und um Trier kein Krankenhaus gebe, dass Abtreibungen vornehmen. Das liege daran, dass die Kliniken hier einen katholischer Träger hätten. Das sei für die Frauen, die sich oft in einer Notlage befänden, sehr frustrierend.