Klar, den Zeitpunkt für eine Diäten-Erhöhung hätte man schlauer wählen können. Als nahezu erste Amtshandlung in der neuen Legislatur das eigene Einkommen zu erhöhen, das wirkt schon etwas seltsam. Da muss man sich nicht wundern, wenn es dafür keinen spontanen Applaus gibt.

Systematik der Erhöhung ist nachvollziehbar

Aber, wenn man die üblichen Neiddebatten ausblendet, wird schnell klar: Die Abgeordneten des neuen Landtags setzen erstmal nur fort, was schon 2017 beschlossen wurde. Nämlich, dass sich die Höhe der Diäten der Parlamentarier in Rheinland-Pfalz an der Gehaltsentwicklung von Verbandsbürgermeistern und Schulleitern von Gymnasien orientieren soll. Eine Systematik, die – wie ich finde – grundsätzlich nachvollziehbar ist. Denn für die Abgeordneten wird nicht ein Betrag X aus der Luft gegriffen, sondern es gibt eine klare Bezugsgröße.

Das heißt: Wäre der Lohn der genannten Schulleiter und Bürgermeister in den vergangenen Jahren nicht gestiegen, gäbe es auch kein Gehalts-Plus für die Politiker im Landtag. Insofern kann hier vom willkürlichen Griff in die Taschen der Steuerzahler keine Rede sein. In anderen Bundesländern gibt es übrigens ähnliche Modelle. Auch dort orientiert sich die Bezahlung der Abgeordneten am Einkommen anderer Berufsgruppen.

RP-Parlamentarier liegen im Vergleich im Mittelfeld

Bei der Höhe der Vergütung liegen unsere rheinland-pfälzischen Parlamentarier im Ländervergleich derzeit im Mittelfeld. Insofern entfällt auch der Verdacht der Überversorgung, zu der es auch mit der nun geplanten Diäten-Erhöhung nicht kommen wird.

Was bleibt, ist ein unglückliches Timing bei der Entscheidung. Aber daran kann man ja arbeiten. Dafür haben die Abgeordneten des neuen Landtags ja nun eine ganze Legislatur Zeit.