In Rheinland-Pfalz dürfen Getränke kaltgestellt werden! Private Feiern sind wieder möglich - das Land empfiehlt aber dringend, sich an einige Schutzmaßnahmen zu halten.

Am Freitag ist in Rheinland-Pfalz die 23. Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft getreten. Darin sind jetzt die Bedingungen geregelt, unter denen private Veranstaltungen und Feiern in angemieteten oder dafür zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten stattfinden dürfen - zum Beispiel in einem Restaurant oder einem Vereinsheim. Der Corona-Kommunikationsstab der Landesregierung hat klargestellt: Diese Regeln lassen sich als Empfehlung auch auf Feiern in der eigenen Wohnung oder dem eigenen Garten übertragen.

Private Feiern bei einem Schwellenwert unter 100

Nach den Empfehlungen des Landes sollten zur privaten Party zuhause nicht mehr als 25 Personen zusammen kommen, wobei Geimpfte und Genesene nicht mitzählen. Voraussetzung: Die Gastgeber notieren die Kontaktdaten ihrer Gäste. In Innenräumen sollten die Feiernden außerdem negativ getestet sein.

Sollten diese Schutzmaßnahmen nicht getroffen werden, gilt die Empfehlung, dass sich nur maximal fünf Personen treffen. Aus wie vielen Haushalten diese kommen, ist unerheblich. Zusätzlich könnten geimpfte und genesene Personen hinzukommen, außerdem Kinder bis einschließlich 14 Jahren.

Private Feiern bei einem Schwellenwert unter 50

In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50 liegt, darf die private Gartenparty nach Angaben des Corona-Kommunikationsstabs auch etwas größer ausfallen. Er rät, bei Feiern draußen die Anzahl von 50 Personen aber nicht zu überschreiten - unter der Voraussetzung, dass die Kontaktdaten der Gäste notiert werden.